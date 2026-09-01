La CGT Formosa repudió las acusaciones de adoctrinamiento a alumnos en una escuela de la provincia

A través de un comunicado, la Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Regional Formosa, manifestó su repudio ante las recientemente declaraciones de dirigentes opositores al Gobierno de Formosa, sobre un video que se viralizó en redes sociales y por el cual señalaron que una funcionaria de educación realizó adoctrinamiento a alumnos de una institución educativa.

“Los oportunistas siempre encuentran el momento para señalar lo bueno como lo malo, hablar de apriete y adoctrinamiento como algo dogmático, en un escenario totalmente adverso para la sociedad en su conjunto, no hace más que intentar desviar la realidad y llevar el enfoque a un plano político, en el que se encuentran desbordado por su incapacidad de gestionar y de gobernar”, expresaron.

Asimismo, añadieron que “la enseñanza-aprendizaje, no solo conlleva la interacción organizada entre un docente y un estudiante para trasmitir, adquirir y construir conocimientos de forma efectiva, sino que son procesos distintos, pero profundamente conectados que forman la base de la educación”.

También, agregaron que “debe existir una conexión con la realidad” y acentuaron que “los docentes tiene a su cargo la gran tarea de ser formadores de personas, las cuales requieren de valores, asumir principios y acciones culturales, sociales y políticas en el ejercicio docente que aseguren esos valores, nacionales, provinciales y locales con prescindencia partidaria”.

“El reconocimiento radica en que es una necesidad humana fundamental que valida la existencia, fortalece la autoestima, construye la identidad personal, fomenta el bienestar emocional y social”, dicta el texto.

En el mismo, señalaron que “los logros a ser reconocidos implica proyectar su labor docente en la comunidad, lo cual no debe ser tomado por los oportunistas que tratan de incomodar y abstraer con argumentos banales las iniciativas de un Gobierno que da solucione concreta a las necesidades básicas” y, en donde además, “la formación es la piedra angular para alcanzar un sistema educativo ordenado y de calidad al servicio de la ciudadanía en general, en base a los principios constitucionales provinciales y valores que incluyen: la soberanía popular, la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, el pluralismo, la responsabilidad y la honestidad”.

Finalmente, destacan “el compromiso del gobernador Gildo Insfrán al manifestar de manera incansable que la educación es una cuestión de Estado y que la misma debe sustentarse a través de políticas públicas, que trasciendan más allá de los Gobiernos”.



