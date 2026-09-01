Maratón estudiantil y carrera de postas en la costanera organizada por la FeCES

Cientos de estudiantes participaron de una jornada masiva organizada por la FeCES, como parte de las propuestas por el Mes de las Juventudes que iniciaron previamente con el Telematch.

Este miércoles 9, en el marco del mes “Septiembre Joven 2026”, la Costanera Vuelta Fermoza, fue escenario de una masiva jornada deportiva que reunió a cientos de estudiantes del nivel secundario de distintos colegios de la ciudad capital y de localidades del interior como Colonia Pastoril y Mojón de Fierro.

La actividad fue organizada por la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES), contando con el acompañamiento del Gobierno de Formosa y superó ampliamente las expectativas de participación respecto a la edición anterior.

Así lo indicó el director de Asuntos Juveniles, Fernando Galarza, quien destacó “la gran repercusión” del evento y el trabajo articulado entre los propios jóvenes y diversos organismos provinciales, agradeciendo al SIPEC y a la Policía de la provincia de Formosa.

Resaltó que “la actividad fue organizada por los propios referentes estudiantiles que forman parte de la FeCES” y subrayó que “este año participaron instituciones que no formaban parte antes y eso es un gran logro, porque cada vez llegamos a más”.

“La FeCES está demostrando que año tras año sus actividades van mejorando y también lo hace por la sinergia que se van generando con distintos organismos del Gobierno de Formosa para desarrollarlo”, afirmó Galarza.

De este modo, expresó: “Buscamos hacer foco en tres aspectos: primero, actividades recreativas; luego, la competición deportiva propiamente dicha; pero, más allá de todo eso, nuestro objetivo principal es que las juventudes se encuentren en espacios como éste, organizados por el Gobierno provincial y por sus propios pares”.

Asimismo, subrayó la incorporación de iniciativas ideadas por los mismos alumnos, “como el puesto saludable coordinado por la EPET N° 5, donde estudiantes de la carrera de Tecnología de los Alimentos fueron los encargados de manipular la fruta fresca para hidratación” y añadió que “el Centro de Kinesiología Atlas brindó asistencia para el cuidado muscular de las y los atletas”.



