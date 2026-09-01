En Villafañe fortalecen la cobertura de vacunación para las niñas y niños de 11 años

Vacunadores del hospital local completaron esquemas a un total de 17 escolares de la EPEP N°242 de la localidad.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa reforzando las acciones de inmunización en todo el territorio provincial. En ese marco, el Hospital de Villafañe llevó adelante una jornada de vacunación en la EPEP N°242 “Regimiento 12 Caballería de Línea”, destinada a las niñas y niños de 11 años nacidos en el año 2015.

Durante la actividad, se aplicaron las vacunas correspondientes a esta etapa de la vida, según lo establecido en el Calendario Nacional de Vacunación: HPV, Meningococo, Triple Bacteriana Acelular y Fiebre Amarilla. En algunos casos se iniciaron esquemas y, en otros, se administraron las dosis faltantes, con el objetivo de que cada escolar pueda contar con su vacunación completa y al día.

Al respecto, el director del Hospital de Villafañe, doctor Rubén Caballero, comentó que la jornada permitió inmunizar a 17 alumnos y destacó la importancia de acercar las vacunas a las instituciones escolares.

“Estas actividades nos permiten facilitar el acceso a la vacunación y, al mismo tiempo, verificar que las niñas y los niños tengan sus esquemas completos, aplicando las dosis que correspondan en cada caso”, expuso.

En cuanto a las vacunas administradas, recordó que la HPV previene infecciones por el virus del papiloma humano y las enfermedades asociadas, entre ellas el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer, como el de pene, ano, vagina y boca.

En tanto, la vacuna Meningococo protege contra enfermedades graves como la meningitis y la septicemia. Mientras que la Triple Bacteriana Acelular brinda protección contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa, y la vacuna contra la Fiebre Amarilla previene esta enfermedad viral transmitida por mosquitos.

En relación a ello, Caballero remarcó que “la vacunación es una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y proteger la salud, no solamente durante la infancia, sino también en todas las etapas de la vida. Por eso es importante revisar los carnets periódicamente, mantener los esquemas al día, y concurrir al hospital o a centro de salud más cercano para consultar ante cualquier duda que tengan sobre las vacunas”.

Vacunación en todo el territorio provincial

Cabe mencionar, que estas acciones en el ámbito escolar, se suman al amplio trabajo de inmunización en terreno que está llevando adelante el Gobierno de Formosa, coordinado desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de los efectores sanitarios mediante la recorrida permanente de los vacunadores.

El despliegue sanitario alcanza a los barrios de la ciudad de Formosa y también a las localidades, comunidades y parajes del interior provincia. “Esta gran laboren territorio es fundamental para llegar a cada comunidad y acompañar a las familias en el cuidado de su salud. La vacunación nos permite prevenir enfermedades y evitar complicaciones, por eso debemos sostenerla durante toda la vida”, afirmóCaballero.



