HAC: Se realizó la primera cirugía de columna mínimamente invasiva mediante técnica MISS

La técnica MISS, consiste en un abordaje quirúrgico mínimamente invasivo diseñado para tratar diferentes afecciones de la columna causando el menor daño posible a los músculos y tejidos circundantes.

El Servicio de Neurocirugía del Departamento de Neurociencias del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, llevó adelante por primera vez en la institución, una cirugía de columna mediante técnica Minimally Invasive SpineSurgery (MISS), un importante avance que amplía las posibilidades terapéuticas para pacientes con patologías de la columna vertebral.

La realización de esta primera cirugía representa un nuevo avance para el Departamento de Neurociencias y para el nosocomio, incorporando procedimientos de mayor precisión y menos invasivo, con el objetivo de continuar fortaleciendo la capacidad resolutiva de la institución y brindar atención especializada a pacientes de la región gracias a las políticas públicas sanitarias del gobierno provincial.

A diferencia de las técnicas convencionales, este procedimiento permite acceder a la zona afectada mediante pequeñas incisiones en la piel. A través de ellas se utilizan retractores tubulares, dispositivos especiales que crean un canal directo hacia el área a tratar, separando las fibras musculares sin necesidad de realizar grandes cortes o desinsertar estructuras musculares.

Mediante este acceso se emplea instrumental especializado y tecnología avanzada, como microscopios, cámaras endoscópicas y herramientas específicas que permiten realizar procedimientos de alta precisión, entre ellos la descompresión de estructuras nerviosas, el tratamiento de hernias discales y la fijación de fracturas mediante tornillos percutáneos.

Entre las ventajas de la cirugía de columna mínimamente invasiva se destacan: menor dolor postoperatorio: al preservar en mayor medida los músculos y tejidos paraespinales; recuperación más rápida: favorece la movilización temprana, reduce el tiempo de internación y permite un retorno más ágil a las actividades cotidianas; menor pérdida de sangre: debido al menor impacto sobre los tejidos durante el procedimiento; reducción de riesgos: disminuye las posibilidades de complicaciones asociadas a grandes abordajes quirúrgicos, como infecciones y lesiones de tejidos blandos.

Esta técnica puede ser utilizada para el tratamiento de diversas patologías de la columna, entre ellas hernias de disco, estenosis del canal vertebral y determinadas fracturas vertebrales, siempre de acuerdo con la evaluación y las características particulares de cada paciente.



