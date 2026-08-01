“Los paipperos garantizan el alimento de miles de familias formoseñas”

Camino a la conmemoración de un nuevo aniversario del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), destacan el rol estratégico de los productores locales en la soberanía alimentaria de la provincia.

En la previa de los festejos por el 30° aniversario del PAIPPA, que tendrán su epicentro este martes 15 en el Galpón “G” del Paseo Costanero, la coordinadora del Plan Provincial Alimentario Nutrir, Anahí Santander, destacó el impacto directo de esta política pública en la seguridad alimentaria y la contención de las familias formoseñas.

Al respecto, subrayó la visión estratégica del gobernador Gildo Insfrán al poner en marcha el PAIPPA en 1996 y resaltó que “es una política pionera y única en el país”.

Resaltó que “comenzó con el objetivo de evitar el desarraigo de los productores en su propia tierra y hoy, 30 años después, esos mismos productores son los que garantizan el sustento diario de 18.500 familias en Formosa capital que reciben los bolsones del Plan Nutrir”.

En este sentido, hizo hincapié en la importancia del PAIPPA ya que “son los productores paipperos los que están dando de comer a familias que son excluidas del sistema nacional y que acá el Gobierno de la provincia de Formosa, se hace presente con el Plan Nutrir”.

En cuanto al valor de los productos distribuidos, la funcionaria enfatizó que se trata de “productos frescos, con alto valor nutricional, que van de la chacra a la mesa”, destacando que “el Gobierno provincial realiza una inversión constante no solo en la compra a los productores, sino en una compleja logística que involucra a numerosas personas para que el alimento llegue en óptimas condiciones”.

Asimismo, señaló que “también sumamos grupo de nutricionistas que van enseñando a los beneficiarios a cómo consumir y conservar los productos”.

Inversión provincial frente al ajuste nacional

Por otra parte, Santander contrapuso la política social y productiva de Formosa con el contexto nacional actual, remarcando que mientras el Estado nacional desfinancia los programas alimentarios y la agricultura familiar, la gestión provincial sostiene estas políticas con recursos propios.

Y al concluir puntualizó que “actualmente trabajamos con aproximadamente 1000 productores de 17 localidades a través de dos consorcios y una cooperativa paippera”, asegurando que “el Plan Nutrir es un círculo virtuoso: garantizamos un precio justo y un mercado seguro para las familias del campo, dinamizamos las economías regionales y aseguramos la soberanía alimentaria de quienes más lo necesitan en los siete centros de distribución de la capital”.



