“El PAIPPA es el logro de un Gobierno popular que siempre ha conducido bajo la mirada de justicia social”

A 30 años del lanzamiento de esta política que revolucionó el sector productivo formoseño, destacaron la regularización de tierras para los pequeños productores, así como los avances en educación y salud.

Este martes 15 de septiembre, el Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) cumple 30 años de acompañar al pequeño productor y fortalecer la agricultura familiar formoseña.

Fue lanzado en 1996 por el gobernador Gildo Insfrán y años más tarde, en 2004, pasó a constituirse formalmente como el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario.

En ese marco, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Carlos Sotelo, excoordinador ejecutivo del PAIPPA, recordó que su creación “se dio en momentos muy parecidos a los actuales, durante un Gobierno nacional que ejecutaba una política muy desventajosa para la producción”, en alusión a las medidas neoliberales adoptadas por el entonces presidente Carlos Menem. “Son las mismas decisiones que hoy toma el Gobierno de Javier Milei”, comparó.

Además, rememoró que ante ese complicado contexto, al crear el PAIPPA, Insfrán “recogió los reclamos surgidos de asambleas zonales del Movimiento Campesino y de las Ligas Agrarias”.

De este modo, subrayó que dichos planteamientos “fueron integrados en este programa”, constituyéndose en “la columna vertebral del Modelo Formoseño”, sosteniendo la producción agropecuaria a pequeña escala y garantizando el arraigo rural en la provincia.

Agregó, asimismo, que desde ese momento se vienen trabajando y cumpliendo con las distintas luchas necesarias en todas las áreas gubernamentales, obteniendo como grandes resultados.

Sotelo puso en valor aquí algunos logros del PAIPPA, mencionando, por ejemplo, “el impulso de la regularización y legalización de las tierras para los pequeños productores”, al igual que “la transformación de las antiguas escuelas rurales precarias en modernos establecimientos educativos distribuidos por toda la provincia”, incluidos parajes alejados, con personal y apoyo intercultural bilingüe para comunidades indígenas.

Así también, ponderó la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), donde “se forman ingenieros agropecuarios provenientes del interior”.

En cuanto al ámbito de la salud, subrayó a los centros sanitarios en distintos puntos del territorio, al igual que a los hospitales en el área rural.

“Todos son logros de un Gobierno popular que siempre ha conducido bajo la mirada de justicia social, de independencia económica y de soberanía política”, concluyó.



