Continúan las variadas actividades vinculadas al mes de prevención del suicidio

Una productiva jornada se desarrolló este lunes en la rotonda Cruz del Norte, en la ciudad capital.

En el marco de las acciones programadas durante septiembre, mes de la prevención del suicidio, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el centro de salud “El Pucú” llevó adelante este lunes 14 una jornada de concientización en la rotonda Cruz del Norte, ubicada en la Capital formoseña.

La actividad, coordinada por la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones y organizada por el equipo de salud mental del efector sanitario, comenzó en horas tempranas y se extendió hasta el mediodía, con una activa participación de vecinos de los barrios cercanos.

Durante el encuentro, los profesionales brindaron una charla orientada a promover el cuidado de la salud mental, la escucha y la búsqueda de ayuda, además de generar conciencia sobre la importancia de dejar de lado los estigmas y prejuicios que todavía existen en torno a estas temáticas.

También se entregó folletería informativa y se difundieron las prestaciones disponibles en el servicio de salud mental de este centro de salud, con el propósito de acercar a la comunidad los espacios de orientación, atención, contención y acompañamiento.

“Estas actividades son muy importantes porque nos permiten acercarnos un poco más a la comunidad, conversar sobre un tema fundamental que precisamente la salud mental y hacer hincapié en que pedir ayuda es un acto de cuidado”, señaló la directora del centro de salud “El Pucú”, la doctora Nidia Liebretch.

En ese sentido, destacó la importancia de “escuchary estar atentos a las personas que atraviesan momentos difíciles, sin juzgar ni estigmatizar, sino simplemente estar presentes acompañando”.

Asimismo, la profesional puso en valor el trabajo que se realiza desde el sistema público de salud para poner estos servicios a disposición. “Queremos que los vecinos sepan que no están solos, que cuentan con profesionales preparados para brindar ayuda en estos casos. Y que en el momento que necesitan tienen la posibilidad de hacer una consulta”, afirmó.

Finalmente, Liebretch resaltó la participación de los vecinos y sostuvo que estas propuestas contribuyen a fortalecer una comunidad más comprometida con el bienestar integral. “Hablar de salud mental, escuchar al otro, pedir ayuda y ofrecer ayuda son herramientas fundamentales para la prevención”, concluyó.



