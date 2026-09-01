El programa Salud Bucal Escolar ya atendió a casi 90 niñas y niños en sus primeros días de funcionamiento

Puesto en marcha el pasado 10 de septiembre, esta nueva iniciativa del Gobierno de Formosa realizó amplios operativos odontológicos en dos escuelas primarias de la Capital.

Durante las primeras dos semanas de implementación, el Programa provincial “Salud Bucal Escolar” brindó completos controles y atenciones odontológicas que alcanzaron a un total de 89 alumnos. Esto fue acompañado por charlas orientadas a promover el cuidado integral de la salud bucal desde los primeros años de vida.

Cabe mencionar, que estapropuesta es impulsada por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH)y la Dirección de Salud Bucodental dependiente dela Subsecretaría de Medicina Sanitaria.

En ese marco, la última actividad fue desarrollada en la EPEP N°396 “Salvador Cayetano”, del barrio Itatí, donde 44 alumnos de 1°,2° y 3° grado, recibieron atención odontológica, luego de participar de un taller sobre hábitos saludables y prevención.

Anteriormente, en la jornada de lanzamiento, el equipo había visitado la EPEP N°446 “Armando de Vita y Lacerra”, del barrio San Pedro. Allí fueron atendidos45 escolares del primero ciclo,que también presenciaron una charla de concientización sobre la importancia de mantener una adecuada salud bucodental.

Al respecto, el director de Salud Bucodental, odontólogo Jorge Aranda, explicó que “la propuesta busca acercar los servicios odontológicos a las escuelas y fomentar, desde edades tempranas, hábitos saludables que contribuyan a prevenir enfermedades de la boca y los dientes”.

En relación con la modalidad de trabajo, Aranda detalló que las actividades comienzan con una charla-taller destinada a dinfundir conocimientos y herramientas para el cuidado bucal. Luego, la atención continúa en un aula acondicionada con dos sillones odontológicos portátiles.

“En ese espacio realizamos controles y prácticas preventivas, como cepillado mecánico, topicación con flúor, aplicación de barnices fluorados e inactivación de caries. Son procedimientos atraumáticos que no requieren anestesia”, precisó.

Asimismo, indicó que, cuando se detectan lesiones que necesitan intervenciones de mayor complejidad o anestesia, los escolares son derivados al centro de salud o al hospital más cercano a su domicilio, para garantizar la continuidad del tratamiento correspondiente.

Agregó, que la iniciativa es llevada adelante por odontólogos y otros profesionales de la Dirección de Salud Bucodental, en el marco de las políticas públicas provinciales orientadas a fortalecer la promoción y prevención sanitaria.

“Además de brindar atención, buscamos que los chicos incorporen hábitos que los acompañen durante su crecimiento. También es importante involucrar a las comunidades educativas, porque el cuidado de la salud bucal debe sostenerse cotidianamente con el acompañamiento y la supervisión de los adultos”, destacó Aranda.

Con estas acciones, el Gobierno de Formosa continúa acercando servicios odontológicos a las instituciones educativas y promoviendo el acceso a controles y tratamientos oportunos, con el propósito de cuidar la salud bucodental de las infancias formoseñas.







