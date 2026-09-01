Llegó un nuevo cargamento de mineral de hierro para la planta biosiderúrgica en Formosa

En el marco del avance de la planta industrial que lleva adelante la empresa de capitales brasileños Fermosa Biosiderúrgica, arribó a Formosa este jueves 17, un nuevo cargamento de mineral de hierro. Se trata de tres barcazas con 7400 toneladas, materia prima ingresadas mediante el transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná.

Al respecto, el presidente del Directorio de REFSA, el ingeniero Fernando De Vido, resaltó la trascendencia del proyecto al señalar que “el desembarco de este insumo constituye un hito más del Modelo Formoseño que se hace realidad, demostrando la confianza de las inversiones privadas en el desarrollo de la provincia”.

Asimismo, resaltó que “mientras a nivel nacional vemos pérdida de puestos de trabajo y el debilitamiento de las economías regionales, en Formosa vemos una política general, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, que genera oportunidades”.

“Valoramos la decisión estratégica de los inversores de la compañía Fermosa Biosiderúrgica al ver materializados los primeros embarques de mineral de hierro, insumo clave que se suma a la inversión en la usina donde se llevará a cabo el proceso industrial”, expresó.

Asimismo, remarcó que esta iniciativa permitirá desplegar una sólida cadena productiva para impulsar la industrialización en el lugar de origen de la materia prima, transformando la leña de vinal en carbón vegetal como insumo energético fundamental para abastecer de manera constante a la planta industrial.

Cadena productiva y desarrollo interior

De Vido subrayó que “ya vemos cómo se van uniendo los distintos eslabones de una cadena debidamente planificada, donde el sector público aporta su cuota para que el sector privado pueda desarrollarse”.

En ese sentido, puntualizó que “junto al gran inversor que lleva el peso principal con la tecnología y el desarrollo del proceso industrial, también se suma el capital privado compuesto por los titulares de las masas boscosas, los obrajeros y toda la cadena logística e industria forestal que demandará esta iniciativa”.

Y detalló que “se requerirán entre 27.000 y 28.000 toneladas de leña mensuales, una demanda que se distribuirá en las distintas localidades y pueblos del interior provincial”, añadiendo que “el procesamiento del vinal permitirá contar con una materia prima renovable, generando un impacto productivo directo en cada rincón del territorio formoseño”.

Sobre la atracción de inversiones y el desarrollo inclusivo de la cadena de valor, aseguró que “todo capital, cuando decide una inversión, estudia absolutamente todas esas condiciones, mucho más cuando son capitales a muy largo plazo”, resaltando que “acá hay una inversión inicial muy importante y un fuerte capital de trabajo destinado a la importación del mineral de hierro, de la piedra caliza y a la compra de leña a los productores”.

De este modo, enfatizó el impacto en las pequeñas y medianas empresas: “Esto va a derramar en la generación de distintos emprendimientos y a diferentes escalas” y expuso que “va a tener trabajo desde el pequeño poseedor de un predio con masa forestal apta, el obrajero que trabaja con motosierra, hasta quienes se integren a la cadena logística de cercanía, como el que tiene un tractor con acoplado”.

Respecto a la tecnología y la organización de la producción, el funcionario indicó que “para el pequeño productor de carbón hemos adoptado una tecnología de hornos que permite tener mayor eficiencia y que está al alcance de todos en su propio predio”.

A su vez, por decisión del Gobierno provincial, comentó que “toda la producción primaria tendrá una trazabilidad, es decir estará registrado el poseedor de la masa forestal, el titular del permiso de obraje, el transportista y el productor de carbón. Esto nos va a permitir desarrollar polos industriales carboníferos en zonas como Mataco, Pozo del Tigre, Fortín Lavalle, Subteniente Perín, General Güemes y Misión Tacaaglé”.

En relación con el rol estratégico de la infraestructura estatal, el titular de REFSA remarcó que “el Puerto de Formosa y las vías de comunicación provinciales son piezas clave en esta logística, haciendo posible el traslado sustentable y eficiente del mineral, la leña y el carbón”.

Añadió que, para descongestionar la circulación urbana sobre la calle Entre Ríos, se proyecta “como política en seguridad vial una vía de comunicación que va a ir por la ribera del río Paraguay, entre la avenida Napoleón Uriburu y el puerto, que va a dar prioridad al transporte pesado”.

“Entonces, vemos cómo se van integrando en forma sistémica todas las áreas, con un fin que es fundamentalmente como el de buscar el desarrollo con inclusión y equidad”, sostuvo el funcionario.

Al concluir, De Vido, mencionó que desde los organismos provinciales y la empresa inversora reiteran la invitación a todos los trabajadores forestales, transportistas, pequeños productores y dueños de campos con vinal a acercarse a las instituciones correspondientes para recibir asesoramiento e incorporarse formalmente a este esquema productivo.



