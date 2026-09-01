El IPP llevó a cabo un conversatorio virtual sobre “La transversalidad de la lectura y la escritura”

La actividad se desarrolló en el marco de las políticas formativas y de articulación con el sistema educativo provincial.

Este viernes 18, el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” (IPP) realizó la transmisión en vivo del conversatorio “La transversalidad de la lectura y la escritura”, una propuesta abierta a toda la comunidad a través de su canal oficial de YouTube.

El profesor Sergio Torres, rector del IPP, brindó detalles sobre la iniciativa e indicó que el organismo trabaja sobre tres ejes prioritarios: “Una es la formación hacia los docentes y los directivos, otra es la investigación, y la tercera es la del trabajo de extensión hacia la comunidad”.

De este modo, remarcó que la propuesta formó parte de este último eje de extensión y se concretó mediante un esfuerzo conjunto con otros organismos del sistema educativo, al comentar que “la modalidad de en vivo a través de una transmisión de streaming lo logramos por un colaborativo con el Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF) y también la ENERC NEA”.

Asimismo, subrayó que “en un trabajo articulado con el Ministerio de Cultura y Educación, pusimos en marcha esta propuesta con la intención de que toda la comunidad tenga acceso a una formación e información que respecta al conocimiento y a la aplicación o transversalidad, como se denomina, de la lectura y la escritura en todos los ámbitos”.

Disertantes y certificación

El espacio de formación y debate estuvo liderado por capacitadores del propio IPP. La mesa técnica y académica contó con las disertaciones de los profesores Azul Arrieta, Yolanda Benítez y Sebastián Rossi, junto a la psicopedagoga Johana Pibernus.

Respecto a la participación del público y la modalidad de registro, Torres explicó que durante la transmisión en directo se brindó la posibilidad de inscripción para los asistentes a través de un código QR y, posteriormente, acceder a una constancia de haber participado de esta instancia.



