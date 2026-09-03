Las Lomitas: La Policía secuestró una motocicleta por ruidos molestos

• El procedimiento se concretó durante recorridas preventivas

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de Las Lomitas demoraron a una joven y secuestraron la motocicleta en la que circulaba, tras constatar que el rodado poseía un caño de escape deportivo sin silenciador y generaba fuertes explosiones y ruidos molestos.

El procedimiento se registró durante la madrugada del lunes, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas por distintos sectores de la localidad y advirtieron la situación.

Ante ello, se labraron las actuaciones contravencionales correspondientes, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia.

Como resultado, se secuestró la motocicleta, mientras que la conductora fue notificada de su situación legal y continuó en libertad.







