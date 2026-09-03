La Policía detuvo a un hombre y secuestró diversos elementos

• Fue en el marco de tareas preventivas e investigaciones judiciales

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla Seguridad Urbana llevaron adelante distintos procedimientos que permitieron recuperar una motocicleta y detener al responsable del ilícito; sumado al secuestro de un taladro eléctrico, un ventilador industrial, una soldadora con accesorios y un teléfono celular, elementos cuya procedencia es materia de investigación.

La primera intervención tuvo lugar el jueves último, alrededor de las 22:25 horas, en la intersección de Barrera y calle Río Negro del barrio 25 de Mayo, donde secuestraron un taladro eléctrico de mano, de interés en la investigación por una causa judicial por hurto.

Por otra parte, el viernes, a las 10:20 horas, efectivos de la misma dependencia realizaban recorridas preventivas en inmediaciones del Polideportivo Municipal, cuando observaron a un hombre que trasladaba un objeto, quien al advertir la presencia policial arrojó un ventilador industrial y se dio a la fuga del sector.

El bien fue secuestrado preventivamente para establecer su procedencia y propiedad.

Asimismo, el sábado, alrededor de las 04:30 horas, durante recorridas preventivas realizadas en inmediaciones de la calle San Juan y Colectora del barrio Belgrano, los policías secuestraron una soldadora con sus respectivos accesorios, por lo que procedieron a su secuestro preventivo a fin de determinar su procedencia.

En tanto, el domingo, a las 22:15 horas, los investigadores realizaban tareas de campo en relación con la sustracción de una motocicleta marca Zanella ZR de 150 cilindradas.

Durante la investigación, en avenida San Vicente, entre las calles Bolivia y Perú, los efectivos detuvieron a un hombre de 23 años, sindicado como presunto autor del hecho y recuperaron la motocicleta sustraída.

Finalmente, el lunes, alrededor de las 16:50 horas, efectivos de la Brigada realizaban recorridas preventivas en el barrio Itatí, sobre avenida Roque Sáenz Peña y Barrera, cuando fueron alertados por vecinos sobre un sujeto que ofrecía un teléfono celular en la zona.

Al llegar los policías, el individuo advirtió la presencia de los uniformados, arrojó el aparato celular y huyó del lugar.

Los efectivos verificaron el elemento, tratándose de un teléfono celular Redmi Xiaomi, que fue secuestrado preventivamente para establecer su legítima procedencia y continuar con las actuaciones correspondientes.

Todos los procedimientos fueron documentados y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas para determinar su procedencia y establecer la identidad de las personas involucradas.