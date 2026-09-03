De Vido destacó que la ampliación del parque solar en Las Lomitas fortalecerá la generación de energía limpia en Formosa

El gobernador Gildo Insfrán anunció la ampliación del Parque Solar ubicado entre Las Lomitas y Pozo del Tigre. El proyecto, desarrollado mediante inversión privada y acompañado por infraestructura energética provincial, permitirá incorporar nueva generación renovable al sistema eléctrico formoseño. Fernando De Vido destacó la articulación entre la inversión pública, la inversión privada y el desarrollo productivo.

El presidente del Directorio de REFSA, ingeniero Fernando De Vido, en diálogo con AGENFOR brindó detalles sobre el anuncio realizado por el gobernador Gildo Insfrán respecto a la ampliación del parque solar fotovoltaico ubicado en la zona de Las Lomitas.

El funcionario explicó la evolución de la obra energética en el centro provincial: “Inicialmente la potencia proyectada era de 15 megavatios, luego por gestiones del Gobernador se llevó a 22 megavatios, y ahora se sumaron 15 megavatios más para alcanzar un total de 37 megavatios de generación de energía limpia desarrollada mediante inversión privada”.

En esa línea, De Vido subrayó que “para que una inversión privada pueda integrarse entre Las Lomitas y Pozo del Tigre, previamente hubo una decisión política de construir las líneas de 132 kilovoltios, la estación transformadora de 132 kV y las estaciones de 33 kV”.

Además, señaló que “la provincia realizará una inversión pública adicional con un nuevo tendido en 33 kilovoltios desde el parque solar hasta la estación transformadora de Las Lomitas para inyectar esa energía al sistema”.

“Entonces vemos cómo el Modelo Formoseño integra”, enfatizó y expresó que “tenemos que remarcar que la infraestructura económica son estas obras de generación de energía limpia, y en esto materializamos algo que nuestra nueva Constitución Provincial nos remarca en sus artículos: la posibilidad de generar energía limpia”.

El titular de REFSA destacó que “este proyecto también va a estabilizar el sistema eléctrico en los momentos de mayor demanda durante el verano”, marcando que “estamos transformando la energía solar en una energía que nos sirve para el desarrollo”.

En este sentido, resaltó cómo la infraestructura energética potencia el desarrollo agroindustrial en el interior, citando como ejemplo a la empresa Agro Cotton perteneciente al Grupo Linke, con la siembra de colza y cártamo en la localidad de Pozo del Mortero, departamento Bermejo, afirmando que “allí se integra esto con la demanda eléctrica, porque las rutas que ha desarrollado el Modelo Formoseño permitieron que se instalen, al igual que la infraestructura de telecomunicaciones que nos mantiene perfectamente integrados”.

De este modo, celebró que “hoy todas nuestras localidades, del centro, oeste y este de la provincia, al igual que en nuestra Capital, están integradas con la fibra óptica que nos permite estar vinculados con las nuevas tecnologías de la comunicación”.

Por eso, remarcó que “ahí vemos la sinergia del Gobierno provincial entre la inversión pública que permite la inversión privada”, asegurando que “el Modelo Formoseño construye equidad territorial generando oportunidades para que cada familia pueda desarrollarse y afianzar su arraigo donde nació o eligió vivir. Hay un Estado presente que planifica, ejecuta y administra al servicio del pueblo”, aseveró De Vido.

El contraste con el Gobierno nacional

Por otra parte, el ingeniero diferenció la gestión provincial del contexto político y económico que atraviesa la Argentina: “Esto representa un gran contraste con el modelo nacional que lleva adelante el presidente Javier Milei, donde se privilegia a sectores financieros, especulativos y extractivistas bajo la falsa premisa de que todo lo soluciona el mercado. En Formosa el Estado regula y garantiza la justicia social”.

También hizo referencia a la obra del gasoducto paralizada por la gestión nacional, recordando que “la obra llega hasta Formosa, pero no tenemos dotación o lo que se llama el ‘cupo de gas’. ¿Por qué no lo tenemos? Porque en el resto del país creen que el mercado va a resolver todo, y vemos claramente que hay sectores que el mercado no resuelve”.

Asimismo, ponderó el rol social de la empresa estatal y la equidad tarifaria implementada en el territorio al comentar que “REFSA Gas con el suministro de gas en garrafa distribuido en todo el territorio provincial a un mismo precio, tiene una función social”.

Y sostuvo que “ahí tampoco está la mano del mercado, porque si fuera por el mercado, una garrafa en un lugar de baja densidad poblacional tendría un costo altísimo”, sin embargo, indicó que “El Modelo Formoseño permite que un comprovinciano en Ramón Lista o en Mataco pague la garrafa exactamente al mismo costo que en Formosa capital, al igual que sucede con la distribución de energía eléctrica en las áreas rurales”, concluyó.



