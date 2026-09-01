Laguna Naineck se prepara para celebrar el centenario de la EPEP N° 61 y su hito fundacional

Habrá acto protocolar, desfiles y feria de emprendedores.

En el marco del centenario de la fundación de la localidad de Laguna Naineck y de la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 61 “Don Félix Ergasto Ramírez”, el próximo 28 se realizará el acto protocolar y desfile escolar, cívico y militar.

El acontecimiento tendrá lugar a partir de las 16 horas, en la intersección de la avenida El Labrador y Juan Bautista Alberdi y será encabezado por el intendente Julio Murdoch junto a autoridades locales y provinciales.

Al respecto, el jefe comunal, amplió que también habrá exposición de emprendedores locales con una “gastronomía variadísima” que incluirá hasta jugos de frutas tropicales, como así también artesanías.

“Inscriptos ya tenemos más de 140 solicitudes de puestos; y por supuesto productores que también van a estar presentes”, indicó.

Asimismo, Murdoch destacó que, la semana pasada, habilitaron el Paseo Papa Francisco que está frente al Templo Sagrado Corazón de Jesús en un “claro homenaje al argentino más influyente que realmente valorizó la doctrina social de la Iglesia”.

“Creo que es el primer pueblo del interior en hacerle ese homenaje en un paseo que va a permitir irte con la familia, tomar unos mates, hay unos mobiliarios urbanos hermosos, un juego de plaza y carteles que retratan las 10 frases icónicas del Papa Francisco”, detalló.

En otro orden, el Intendente sostuvo que “estamos realmente sorprendidos” por la transformación de la localidad por el “crecimiento urbanístico y rural enorme”.

“Hay algo que cambió y que fue un punto de inflexión que es el PAIPPA, si no hubiese sido por esa política, yo creo que muchísimas familias se hubiesen ido desgranando de las zonas rurales”, indicó.

Y añadió que el PAIPPA significó “el reaseguro del asentamiento de las familias que permanecieron, que permanecen y que hoy tienen futuro en sus chacas, en sus lugares”.



