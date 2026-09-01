Detienen a cuatro personas y anulan centro de venta de estupefacientes en Urbanización España

⁠Secuestraron cocaína, dinero, celulares, una balanza digital y elementos de acondicionamiento.

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con apoyo del Grupo Especial Operaciones de la Policía de Formosa, anularon un presunto centro de venta de estupefacientes en un domicilio del barrio Urbanización España de esta ciudad capital.

El procedimiento se realizó el miércoles, en el marco de las investigaciones sobre la presunta tenencia y comercialización de estupefacientes en dosis destinadas directamente al consumidor.

La investigación demandó varias semanas de trabajo de campo, vigilancia y recolección de elementos probatorios, que fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero contra el Narcocrimen, que libró la Orden de Allanamiento.

Previo al allanamiento, personal antinarcóticos detuvo en calles internas del barrio a un hombre que tenía en su poder un envoltorio con cocaína, elemento que fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.

Luego, alrededor de las 16:00 horas, se ejecutó la medida judicial en el domicilio investigado, donde se procedió a la detención de tres hombres y una mujer, sindicados como presuntos involucrados en la actividad ilícita.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron 111 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, diez teléfonos celulares, una balanza digital, una bolsa con sustancia presuntamente utilizada para estiramiento y varios retazos de polietileno.

También fueron identificadas otras personas que se encontraban en el inmueble, entre ellas menores de edad, activándose las medidas correspondientes para su resguardo conforme a los protocolos vigentes.

Personal de la Dirección General de Policía Científica documentó el procedimiento.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado interviniente.