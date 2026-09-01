La comunidad educativa de la EPEP N°127 de la colonia El Cruce participó de un taller sobre RCP

A cargo de un equipo del Hospital de Villafañe, que también brindó herramientas sobre primeros auxilios a fin de garantizar una rápida respuesta ante situaciones de emergencias.

En el marco de las acciones de promoción de la salud y prevención que dispone el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y sus efectores sanitarios, el equipo de salud del Hospital de Villafañe llevó adelante una jornada formativa sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich en laEPEP N°127 “Capitán Facundo Solari”, ubicada en la colonia El Cruce.

La actividad contó con la participación de los alumnos de 1° a 6° grado de este establecimiento situado a ocho kilómetros de la localidad, quienes estuvieron acompañados por los docentes, directivos y padres.

Asimismo, se sumaron al evento las autoridades de la Delegación Zonal y otros funcionarios locales, consolidando un espacio de aprendizaje comunitario e inclusivo donde niños y adultos adquirieron técnicas fundamentales para actuar frente a situaciones críticas que puedan presentarse.

Durante la capacitación se abordó detalladamente la técnica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una práctica de emergencia determinante a la hora de salvar vidas, que debe aplicarse cuando una persona sufre un paro cardiorrespiratorio.

En ese marco, el equipo de salud explicó paso a paso como debe implementarse esta técnica, combinando compresiones en el centro del pecho con respiraciones de rescate, mientras se solicita la asistencia del servicio de emergencias, con el objetivo de ampliar las probabilidades de sobrevida de la persona afectada.

Para complementar la temática, en la misma jornada se enseñó la maniobra de Heimlich, un procedimiento de primeros auxilios diseñado para desobstruir el conducto respiratorio de una persona que atraviesa un atragantamiento causado por alimentos u objetos.

Al respecto, el director del Hospital de Villafañe, doctor Rubén Caballero, destacó el valor de esta iniciativa e indicó “brindarles estos conocimientos sobre RCP y primeros auxilios a las niñas y niños desde una corta edad es clave, porque al incorporar estas nociones de forma temprana pierden el temor a actuar frente a distintas situaciones en las que una persona se encuentra en riesgo de vida. Esto es algo que puede suceder no solo en la escuela, sino también en la casa o en cualquier otro espacio»

Asimismo, el profesional resaltó que estos encuentros “forman parte de una política de Estado que busca fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones de salud y la comunidad educativa para cuidar la vida de todos los formoseños”.

"A través del Ministerio de Desarrollo Humano y los centros de salud y hospitales, el Gobierno de Formosa promueve constantemente estas acciones preventivas con el objetivo de construir una comunidad más solidaria y capacitada para salvar vidas", concluyó el director.



