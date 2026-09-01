Denuncian que UP se convirtió en una obra social que dejó de cumplir su función

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, denunció que la obra social Unión Personal que debería brindar cobertura a empleados públicos nacionales, trabajadores del sector privado, monotributistas y personal doméstico, entre otros, ha dejado de cumplir sus funciones y colocado en una grave situación a todos sus afiliados en nuestra jurisdicción. La situación de la obra social Unión Personal y su prepaga Accord Salud en la Provincia de Formosa, atraviesa una grave crisis de cobertura y desmantelamiento de servicios. A nivel nacional y provincial, los afiliados denuncian un escenario de vaciamiento que afecta directamente las prestaciones médicas esenciales. Mientras los afiliados de Unión Personal en Formosa (UPCN) continúan pagando regularmente sus aportes, no reciben cobertura médica alguna, llegándose al extremo de que la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa (ACLISA) dispuso la rescisión del convenio con la citada, obligando a los pacientes a atenderse de forma particular o en los distintos establecimientos de salud pública de la provincia. La interrupción de los servicios se debe a cortes en la cadena de pagos y falta de actualización de aranceles por parte de la obra social hacia los profesionales médicos y las instituciones de salud locales. En el caso de Formosa, las oficinas de Unión Personal se encuentran cerradas, lo que origina que los afiliados deban gestionar trámites esenciales de manera digital o por otras vías, lo que les ocasiona, demoras severas en la entrega de fármacos vitales y recurrentemente una fuerte desatención, a pesar de que se han elevado reclamos formales ante la Superintendencia de Servicios de Salud solicitando una intervención estatal inmediata. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, la situación ya no puede calificarse como una dificultad transitoria, sino que constituye una crisis prolongada que, lejos de encontrar una solución, se profundiza con el paso de las semanas, venimos interponiendo acciones judiciales en el fuero federal, pero Unión Personal se encuentra actualmente hasta incumpliendo con los fallos a favor de los afiliados. Las prestaciones están interrumpidas en toda la provincia, no hay consultas médicas, estudios de diagnóstico, tratamientos, ni asignación de turnos en la mayoría de los centros de salud que integraban la cartilla de la obra social y de Accord Salud. Quienes necesitan atención médica no encuentran otra alternativa que pagar de su bolsillo consultas, estudios, medicamentos o tratamientos. En muchos casos, directamente postergan la atención por no poder afrontar esos costos. Para pacientes con enfermedades crónicas, personas mayores o quienes requieren controles periódicos, la incertidumbre se transformó en un problema sanitario de enorme gravedad. Lo más preocupante es la ausencia absoluta de respuestas. Los canales de comunicación de UPCN se reducen, según expresaron los afiliados, a un número de WhatsApp que envía respuestas automáticas informando que "se está trabajando para recomponer los servicios". Nunca hay una fecha, nunca hay un plazo, nunca hay una explicación concreta. Solo un mensaje repetido que, con el correr de los meses, terminó convirtiéndose en un símbolo de la impotencia. Las autoridades sindicales de UPCN, organización vinculada a la obra social, sostienen que Unión Personal constituye una estructura independiente sobre la cual no tienen injerencia. La respuesta para los afiliados suele ser siempre la misma: derivarlos a teléfonos donde, según relatan, nadie responde ni brinda soluciones. La salud no admite demoras burocráticas ni excusas administrativas, detrás de cada consulta suspendida hay una persona que espera un diagnóstico, detrás de cada estudio postergado puede haber una enfermedad que avanza, detrás de cada tratamiento interrumpido hay una vida que depende de una respuesta que nunca llega. Es por ello que, la semana próxima, desde la Sede de la Defensoría del Pueblo, se ha logrado obtener una -Audiencia Virtual- con Autoridades y Asesores Letrados de Unión Personal de CABA, alternativa esta que, será utilizada para encontrar una respuesta favorable, primero a los afiliados y obviamente a los distintos prestadores que cortaron los convenios por falta de pago y a quienes se les adeudan sumas millonarias, de cuyo resultado se estará informando oportunamente.



