La Policía detuvo a un sujeto, secuestró cocaína y marihuana fraccionada para la venta

• Además, se incautaron dinero en efectivo, una balanza digital, teléfonos celulares y otros elementos de interés

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas de Ingeniero Juárez detuvieron a un hombre, secuestraron cocaína, marihuana fraccionada, entre otros elementos vinculados a la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo en un domicilio del barrio Santa Rita, de esa localidad.

En el marco de una investigación por la presunta venta de drogas en un inmueble de posible funcionamiento como punto de distribución y a partir de los elementos probatorios reunidos durante la investigación y la colaboración aportada por vecinos de la comunidad, el juez interviniente otorgó una orden de allanamiento.

La medida judicial fue concretada el viernes en horas tempranas, en un domicilio del barrio Santa Rita, ubicado a unos 50 metros de la Ruta Nacional N° 81, entre la calle Mosconi y pasaje en la localidad de Ingeniero Juarez.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 15 envoltorios de marihuana fraccionada, equivalente a unas 230 dosis umbrales, un envoltorio de cocaína para el armado de cinco dosis umbrales, dinero en efectivo, teléfono celulares, balanza, elementos utilizados para el acondicionamiento de la sustancia y una motocicleta Honda Biz de 125 cilindradas, considerada de interés para la investigación.

Durante el operativo se contó con la colaboración de integrantes de dependientes de la Unidad Regional Seis, quienes brindaron seguridad y apoyo logístico durante el desarrollo del mandato judicial.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, notificado de su situación legal, quedo a disposición de la justicia. (Con foto)

CLORINDA

La Policía detuvo a dos sujetos y recuperó dos motocicletas sustraídas en distintos hechos

• Los procedimientos fueron concretados en el marco de tareas preventivas e investigativas desplegadas en distintos sectores de la segunda ciudad

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla Seguridad Urbana Clorinda detuvieron a dos sujetos cuando sustraían cables del alumbrado público y recuperaron dos motocicletas denunciadas como sustraídas, fue en distintos procedimientos realizados en Clorinda.

La primera intervención se concretó el jueves último, alrededor de las 16:20, sobre la Ruta Nacional N° 11, frente a la planta de Agua Potable, donde los policías realizaban recorridas preventivas, en ese lugar, los uniformados observaron a dos sujetos que se encontraban estirando cables de un poste del alumbrado público y al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente reducidos y aprehendidos en la vía pública. Durante la intervención se secuestraron cables de cobre, gomas de cables y un cuchillo.

En otro procedimiento, realizado durante la madrugada del viernes alrededor de las 00:15, los investigadores recorrían distintos sectores de la ciudad de Clorinda cuando observaron una motocicleta estacionada en avenida Roque Sáenz Peña y Alberdi, del barrio Santa María.

El rodado presentaba similares características a una motocicleta Gilera Smash de 110 cilindradas que había sido denunciada como sustraída días atrás de un establecimiento educativo.

Tras verificar los guarismos de la moto se estableció que registraba pedido de secuestro en una causa por “Hurto Calificado”, por lo que fue incautada.

Asimismo, durante la jornada, los efectivos fueron alertados sobre una motocicleta que se encontraba abandonada en inmediaciones del paso denominado Marito, ubicado en calle Libertad y Barrera, del barrio Libertad de Clorinda.

Una vez en el lugar, los investigadores verificaron los datos de la moto y constataron que se trataba de una Corven Energy de 110 cilindradas, denunciada como sustraída de interés en una causa por “Robo con el uso de arma de fuego”.

Los detenidos y las motocicletas recuperadas fueron trasladados a la dependencia policial, a disposición de la justicia.







