La Policía secuestró mercaderías sin aval aduanero

• El procedimiento se realizó durante un control preventivo a una camioneta con destino a la provincia del Chaco.

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, apostados en el Control Caminero Acceso Sur, detectaron mercaderías varias transportadas en una camioneta y, al verificar la documentación exhibida, secuestraron los productos por disposición de la autoridad judicial competente.

El procedimiento se concretó el martes último, alrededor de las 12:00 horas, en el Control Caminero Acceso Sur, cuando los efectivos demoraron la marcha de una camioneta Toyota, en la que viajaban dos personas oriundas de la provincia del Chaco.

Durante la inspección del rodado, los uniformados observaron que, en la caja, cubierta con una lona, transportaban mercaderías de distintos rubros. Ante ello, el conductor exhibió dos facturas.

Se puso en conocimiento al Auxiliar Fiscal, quien dispuso verificar la procedencia de la documentación. Como resultado de las averiguaciones, se constató que una de las facturas no se encontraba registrada, motivo por el cual se procedió al secuestro de los siguientes elementos, heladera, cocina, televisor, equipo de sonido, aire acondicionado, entre otros elementos.

Finalmente, personal de la Subcomisaría Puente Uriburu, labraron el correspondiente Acta de Infracción Aduanera, quedando las actuaciones y los elementos secuestrados a disposición de la autoridad competente.