La Policía recuperó dos motocicletas y secuestró otra por una contravención

• Los procedimientos fueron concretados en distintos sectores de la ciudad de Formosa

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, recuperaron dos motocicletas y secuestraron otra que era conducida por menores que se encontraban realizando maniobras peligrosas.

El primer procedimiento se inició a partir de tareas investigativas relacionadas con la sustracción de una motocicleta marca Tibo, ocurrido durante el fin de semana en el barrio Independencia de esta ciudad.

Como resultado de las averiguaciones realizadas por los investigadores, se estableció que el rodado se encontraba en inmediaciones del barrio Don Bosco, donde fue localizado y recuperado.

Luego durante tareas preventivas realizadas en la zona céntrica, los efectivos observaron una motocicleta marca Gilera Smash, de 110 cilindradas, que era conducida por dos menores de edad.

Los ocupantes circulaban a elevada velocidad y realizaban maniobras peligrosas, entre ellas el cruce de semáforos en rojo y circulación en sentido contrario, generando riesgo para transeúntes y demás usuarios de la vía pública.

Por lo que se procedió a la demora de ambos y el secuestro de la motocicleta, una vez finalizadas las diligencias, los menores fueron entregados a sus respectivos tutores, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Por último, este martes los investigadores tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta Zanella ZB en el barrio San José Obrero.

De inmediato iniciaron las averiguaciones del caso y encontraron la motocicleta en cuestión.

En todas las intervenciones se contó con la colaboración del personal de la Dirección Policía Científica, que realizó la documentación fotográfica de los secuestros.

Continúan los trabajos investigativos para dar con los presuntos autores, quienes se encuentran identificados.