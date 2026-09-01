El Niño: Zambón alertó sobre crecidas de los ríos para fines de diciembre

Volvió a repasar los trabajos preventivos que se vienen realizando y destacó la rápida acción del Gobierno de Formosa ante la ausencia de Nación.

Ante el desarrollo del fenómeno climático El Niño y las alertas que ponen a Formosa como una de las provincias que podría sentir su impacto, el ingeniero Horacio Zambón, coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), informó que las cuencas de los ríos Paraguay, Pilcomayo y Bermejo presentan actualmente un descenso sostenido” y remarcó que “según los patrones hidroclimáticos, hidrológicos e hidrometeorológicos, se esperan las crecidas para fines de diciembre”.

En este sentido, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), aclaró que posiblemente “se podría registrar un incremento en el río Paraguay, en el caso que aumenten las lluvias en Mato Grosso y el Pantanal, es decir, la evolución dependerá de los cambios meteorológicos relevantes”.

“De igual modo, Formosa continúa trabajando en las tareas preventivas para mitigar las posibles consecuencias que su paso podría dejar en la provincia”, realzó.

En referencia a las acciones que le competen a su área, Zambón señaló que “la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y el Ministerio de Producción y Ambiente (MPyE) se encuentran trabajando en identificar obstrucciones en riachos y cursos interiores mediante imágenes satelitales, delegados territoriales y cuentan con que los propietarios rurales que tengan algún atajadero, informen a los organismos pertinentes”.

También, explicó que “la pendiente provincial, de noroeste a sureste, requiere mantener libres los cauces e interfluvios, especialmente donde las rutas interrumpen transversalmente el drenaje”.

Sobre la Ruta Nacional N°11 afirmó que la situación “es crítica” e indicó que “debe garantizarse el flujo en unos 160 kilómetros entre Clorinda y la rotonda de la Ruta Provincial N° 9, donde confluyen 12 ecosistemas hídricos”.

Debido a ello “la provincia mantiene sus tareas en rutas provinciales, pero no puede intervenir directamente en las Rutas Nacionales N°11 y 95”.

“El MPyA solicitó oficialmente al Gobierno nacional las obras necesarias, aunque todavía no obtuvo respuesta. De igual manera el Gobierno de Formosa continúa trabajando con sus organismos en forma conjunta”, cerró.



