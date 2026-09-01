Donde las brasas tienen voz: Comunidad cerró el Mes de las Juventudes

Además, participaron otros artistas locales como Retumba Percusión y Nacho Rap.

El pasado sábado 26, por la tarde, la Dirección de Desarrollo Juvenil realizó el cierre del Mes de las Juventudes en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio Namqom con una tarde de encuentro y arte, donde la murga “Debalde”, oriunda de dicho lugar, llevó adelante un ensayo abierto.

Además, participaron otros artistas locales como Retumba Percusión y Nacho Rap.

Estuvo presente, también, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, quien dialogó con AGENFOR y sostuvo que, durante la jornada, hicieron “una socialización de las actividades que venimos trabajando con los adolescentes y jóvenes y ellos nos muestran un poco sus talentos”.

“Lo empezamos a trabajar desde el Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) del barrio, del IAPA y con la Juve, la Dirección de Juvenil, todo lo que sea percusión a través de elementos cotidianos, porque a ellos les gusta mucho la música y también tienen mucha aprensión al respecto”, indicó.

Asimismo, la funcionaria destacó la participación de un joven wichí que rapeó y dijo que, en el espacio, “pueden compartir diferentes etnias, su cultura”.

“Ese es nuestro objetivo como Ministerio, como Gobierno de la provincia de Formosa, darle lugar al joven, al adolescente que pueda ser escuchado, pueda expresarse desde el respeto a su cultura”, señaló.

Y agregó: “Acá funciona un Centro de Desarrollo Infantil y un centro comunitario a la vez. Entonces, en este espacio, poder abrir también a los jóvenes, a la comunidad para cuidar en forma comunitaria el desarrollo integral de las comunidades”.

Por último, Giménez ratificó que “ese es el propósito que nos encarga nuestro Gobernador: que podamos ser receptores de lo que pasa en cada comunidad y dar respuesta a los deseos de los jóvenes, los niños y la comunidad en general”.



