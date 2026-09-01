La policía intervino en una gresca y detuvo a dos hombres

• Los involucrados fueron asistidos por personal de salud y quedaron a disposición de la Justicia

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta, con la colaboración de personal de Informaciones Policiales, Comando Radioeléctrico Policial Zona Seis y Destacamento Desplazamiento Rápido Circuito Cinco, intervinieron ante un hecho de desorden registrado en el barrio 6 de Enero, donde dos hombres resultaron lesionados y posteriormente fueron denunciados por amenazas.

El procedimiento se registró el sábado alrededor de las 18:00 horas, a partir de un requerimiento de la línea ECO 911 por un desorden generalizado en inmediaciones de la manzana 69.

Al arribar al lugar, los policías constataron que un grupo de personas protagonizaba una gresca, quienes se dispersaron rápidamente al advertir la presencia policial.

En el lugar se encontraban dos hombres con lesiones, por lo que se solicitó la presencia del personal de salud, quienes acudieron al lugar y realizaron las primeras atenciones a los lesionados.

Posteriormente, una mujer se presentó en la dependencia policial y radicó una denuncia, manifestando que minutos antes, mientras se encontraba en su domicilio junto a su hija y la pareja de esta, se hicieron presentes cuatro hombres, entre ellos uno de los lesionados, quien sería expareja de su hija.

Según lo denunciado, el hombre habría arrojado escombros hacia el inmueble, situación que derivó en un enfrentamiento entre los presentes.

En ese contexto, la denunciante manifestó haber recibido amenazas de muerte por lo que radicó la correspondiente denuncia.

Una vez formalizada la denuncia, los efectivos se trasladaron hasta el Hospital Distrital Nº 8, donde localizaron a los dos hombres sindicados, quienes fueron detenidos y quedaron a disposición de la Magistratura interviniente.