La policía recuperó dos motocicletas, e incautó otra con pedido de secuestro

Los procedimientos se concretaron durante tareas investigativas y preventivas desarrolladas en distintos sectores de la segunda ciudad

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana y del Departamento Informaciones Policiales de Clorinda recuperaron dos motocicletas, secuestraron otro rodado que registraba un pedido de secuestro solicitado desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, y detuvieron a dos hombres vinculados a causas judiciales.

El primer hecho se inició el sábado en horas de la noche, a raíz de la sustracción de una motocicleta Guerrero Trip de 110 cilindradas, ocurrida en inmediaciones de las instalaciones de un club de pádel de Clorinda.

Personal de la Delegación del Departamento Informaciones Policiales, tras tomar conocimiento de la denuncia, realizaron distintas tareas de campo, que incluyeron averiguaciones, análisis de cámaras de vigilancia y recorridas por diferentes sectores de la ciudad.

Como resultado, el domingo en horas de la tarde localizaron la motocicleta oculta en un sector descampado del barrio Cooperativa, constatándose que presentaba faltantes en la totalidad de los plásticos del carenado.

Los policías continuaron con las tareas de rastrillaje y lograron recuperar las partes faltantes del rodado, que fueron secuestradas y trasladadas hasta la dependencia policial.

En relación con este hecho, los presuntos responsables ya fueron identificados y sus detenciones serían inminentes.

El segundo procedimiento tuvo lugar el domingo, alrededor de las 20:45 horas, efectivos de la Brigada de Investigaciones realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de las calles Moreno y Paraguay, donde observaron a un hombre trasladando una motocicleta de 110 cilindradas.

Ante esta situación, los policías verificaron los guarismos del rodado en la base de datos del sistema informático policial, estableciéndose que registraba un pedido en el marco de una causa judicial por “Hurto Calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1.

El tercer caso, ocurrió el domingo, alrededor de las 22:50 horas, efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana realizaban tareas de verificación de motocicletas en inmediaciones de la barrera de contención hídrica, entre Güemes y Sol de Clotilde de León, más precisamente en el sector ubicado debajo de la barrera.

En ese momento, observaron dos motocicletas que circulaban por la barrera, cuyos acompañantes se encontraban encapuchados. Al advertir la presencia policial, los motociclistas aceleraron la marcha y continuaron la fuga hasta inmediaciones de la barrera y avenida Marana, donde se perdieron de vista.

Minutos después, los investigadores advirtieron que una de las motocicletas se encontraba en el sector inferior del lugar, junto a un hombre que intentaba ponerla en marcha.

Al intentar identificarlo, el acompañante huyó a pie hacia un sector boscoso, mientras que el conductor opuso resistencia física contra los efectivos y fue reducido.

Durante el procedimiento, el sujeto mordió en una de las manos a un policía, provocándole una herida sangrante.

Posteriormente, se verificaron los datos de la motocicleta en el sistema policial, constatándose que se trataba de una Yamaha que registraba un pedido de secuestro requerido por autoridades de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales pertinentes.