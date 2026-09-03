Detuvieron a dos personas por el delito de abigeato calificado

La investigación permitió detectar animales con marcas y señales presuntamente adulteradas

Efectivos de la Sección Unidad Especial de Asuntos Rurales-Mariano Boedo, llevaron adelante distintas tareas investigativas, en el marco de una causa judicial por Abigeato Calificado, que derivó a la detención de una mujer y un hombre vinculados con la adulteración de marcas y señales de animales vacunos.

La investigación se inició a raíz de denuncias y constataciones realizadas en un establecimiento rural, donde se detectaron irregularidades en varios animales.

Durante las verificaciones, se constató que cuatro terneros presentaban un diseño de señal diferente al de sus madres. Asimismo, uno de los animales presentaba una marca realizada recientemente con hierro.

En el mismo contexto, los investigadores constataron la presencia de un novillo perteneciente a un vecino lindante, cuyo diseño de señal correspondía a una marca de vieja data, aunque presentaba cortes recientes en ambas orejas y una marca recientemente estampada, evidenciándose una presunta maniobra destinada a modificar la identificación del animal y lograr su ilegítima apropiación.

Como resultado de las tareas investigativas, en la jornada de este lunes, los policías detuvieron a una mujer y un hombre, sindicados como responsables del ilícito.

En consecuencia, detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la magistratura.

La Policía continúa con las diligencias procesales correspondientes para el total esclarecimiento del hecho. (Con foto)





CLORINDA

La Policía detuvo a un hombre y secuestró diversos elementos





• Fue en el marco de tareas preventivas e investigaciones judiciales





Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla Seguridad Urbana llevaron adelante distintos procedimientos que permitieron recuperar una motocicleta y detener al responsable del ilícito; sumado al secuestro de un taladro eléctrico, un ventilador industrial, una soldadora con accesorios y un teléfono celular, elementos cuya procedencia es materia de investigación.

La primera intervención tuvo lugar el jueves último, alrededor de las 22:25 horas, en la intersección de Barrera y calle Río Negro del barrio 25 de Mayo, donde secuestraron un taladro eléctrico de mano, de interés en la investigación por una causa judicial por hurto.

Por otra parte, el viernes, a las 10:20 horas, efectivos de la misma dependencia realizaban recorridas preventivas en inmediaciones del Polideportivo Municipal, cuando observaron a un hombre que trasladaba un objeto, quien al advertir la presencia policial arrojó un ventilador industrial y se dio a la fuga del sector.

El bien fue secuestrado preventivamente para establecer su procedencia y propiedad.

Asimismo, el sábado, alrededor de las 04:30 horas, durante recorridas preventivas realizadas en inmediaciones de la calle San Juan y Colectora del barrio Belgrano, los policías secuestraron una soldadora con sus respectivos accesorios, por lo que procedieron a su secuestro preventivo a fin de determinar su procedencia.

En tanto, el domingo, a las 22:15 horas, los investigadores realizaban tareas de campo en relación con la sustracción de una motocicleta marca Zanella ZR de 150 cilindradas.

Durante la investigación, en avenida San Vicente, entre las calles Bolivia y Perú, los efectivos detuvieron a un hombre de 23 años, sindicado como presunto autor del hecho y recuperaron la motocicleta sustraída.

Finalmente, el lunes, alrededor de las 16:50 horas, efectivos de la Brigada realizaban recorridas preventivas en el barrio Itatí, sobre avenida Roque Sáenz Peña y Barrera, cuando fueron alertados por vecinos sobre un sujeto que ofrecía un teléfono celular en la zona.

Al llegar los policías, el individuo advirtió la presencia de los uniformados, arrojó el aparato celular y huyó del lugar.

Los efectivos verificaron el elemento, tratándose de un teléfono celular Redmi Xiaomi, que fue secuestrado preventivamente para establecer su legítima procedencia y continuar con las actuaciones correspondientes.

Todos los procedimientos fueron documentados y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas para determinar su procedencia y establecer la identidad de las personas involucradas. (Con foto)

















LAS LOMITAS

La Policía secuestró una motocicleta por ruidos molestos





• El procedimiento se concretó durante recorridas preventivas





Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de Las Lomitas demoraron a una joven y secuestraron la motocicleta en la que circulaba, tras constatar que el rodado poseía un caño de escape deportivo sin silenciador y generaba fuertes explosiones y ruidos molestos.

El procedimiento se registró durante la madrugada del lunes, cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas por distintos sectores de la localidad y advirtieron la situación.

Ante ello, se labraron las actuaciones contravencionales correspondientes, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia.

Como resultado, se secuestró la motocicleta, mientras que la conductora fue notificada de su situación legal y continuó en libertad.