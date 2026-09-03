La Policía recuperó tres motocicletas en distintos procedimientos

• Dos fueron sustraídas de un complejo de alquileres y otra era buscada por una causa judicial

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales, la Delegación D-2, 8 de Octubre y la Comisaría Seccional Tercera recuperaron tres motocicletas en distintos procedimientos realizados en la ciudad de Formosa.

El primer procedimiento se concretó a primeras horas de jueves, en una vivienda ubicada sobre la calle Masferrer al 1400 del barrio Vial, donde efectivos de la Delegación Informaciones Policiales 8 de Octubre recuperaron una motocicleta Corven Energy 110 RT, vinculada a una causa por “Retención Indebida”.

El rodado fue entregado voluntariamente y secuestrado, quedando a disposición de la Justicia.

Por otra parte, alrededor de las 06:10 horas del mismo jueves, efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales y de la Comisaría Seccional Tercera intervinieron ante la sustracción de dos motocicletas de un complejo de alquileres ubicado en el barrio El Resguardo.

Durante las tareas investigativas, los policías recuperaron una motocicleta Zanella Sapucai en inmediaciones de las calles Maradona y Moiraghi, del barrio La Floresta, mientras que el otro rodado, una Zanella ZB de 110 cilindradas, también fue localizado y vinculado al mismo hecho.

Además, en el lugar se constató que una tercera motocicleta presentaba daños en su sistema de encendido, aunque los autores no lograron sustraerla.

Con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica se realizaron las diligencias procesales correspondientes y los rodados recuperados fueron restituidos a sus propietarios.

Las tareas investigativas permitieron establecer la identidad del presunto autor y continúan las actuaciones para concretar su detención.