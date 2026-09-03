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Este sábado se realizará el acto inaugural de la 81ª Expo Rural Formosa 2026


El predio ferial de la Sociedad Rural de Formosa, en Villa del Carmen, vivirá este sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas el acto oficial de inauguración y desfile de campeones de la 81ª Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura y Granja (Expo Formosa 2026). La ceremonia contará con la presencia de destacadas autoridades provinciales y municipales, acompañadas por el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, directivos de la Confederación de Sociedades Rurales del Chaco y Formosa (ChaFor), y el presidente de la entidad anfitriona, Alfredo Maglietti. Además, estarán presente autoridades provinciales y municipales 

La entrada al predio sobre la Ruta Nacional 11 es libre y gratuita durante todo el fin de semana.

Programa de actividades del fin de semana

El ciclo técnico ya arrancó este miércoles 2 con la disertación del Ing. Agr. Tomás Mutti sobre mercados ganaderos en la sede social de Deán Funes 772. Mientras que este viernes 4 el predio ferial abrió sus puertas para recibir las juras de admisión y clasificación de las razas bovinas Braford, Brahman y Brangus, junto a las bubalinas y el ganado menor.

Las jornadas fuertes de la muestra continuarán con el siguiente cronograma:

Sábado 5 (10:00 h): Acto central de inauguración oficial de la muestra con autoridades, la dirigencia del campo y el posterior desfile de animales campeones en la pista central.

Sábado 5 (14:30 h): Remate de ganado mayor encabezado por la consignataria Don Raúl. Se subastarán 35 toros bovinos, 15 vaquillonas preñadas, 250 cabezas de ganado bubalino y equinos de selección (3 padrillos, 12 de monta y 15 potros/potrancas).

Domingo 6 (10:00 y 14:00 h): Subasta de ganado menor con la oferta de 65 ovinos (borregos, borregas y carneros), además de 35 ejemplares entre caprinos y porcinos.

Espectáculos, gastronomía e infraestructura

El público asistente encontrará múltiples atractivos pensados para la familia:

Gastronomía: Propuesta de platos regionales, asado tradicional, hamburguesas y cortes de carne de búfalo.

Atracciones interactivas: Muestra del Corrientes Loro Park con aves exóticas, el serpentario del Regimiento de Infantería de Monte 29, demostraciones de la Policía Montada y canes policiales, paseos a caballo, destrezas criollas y cuadros de malambo.

Deportes y obras: Competencia de motocross Holeshot (pique corto de 100 metros) con más de 100 pilotos inscriptos. Asimismo, la Sociedad Rural estrenará un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM), veredas perimetrales y sanitarios totalmente refaccionados.


Festival musical en vivo


Las noches feriales cerrarán con un completo festival folclórico y popular:


    Sábado 5:


        19:30 h – Juventud Formoseña


        20:15 h – Los Hermanos Ojeda


        21:15 h – Nery Brítez


        22:15 h – Cierre bailable con Lucas y La Sub 21


    Domingo 6:


        19:30 h – Hacheral


        20:15 h – Herencia Ledezma


        21:00 h – Tito Ábalos


Cierre especial con la agrupación Raíz y el dúo Nacho y Juanse