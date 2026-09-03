La Policía secuestro plantines de marihuana

• El procedimiento se concretó durante recorridas preventivas en distintos sectores de la comunidad

Efectivos del Destacamento Colonia Aborigen “Bartolomé de las Casas” secuestraron plantines de marihuana, detectados en el patio de una vivienda durante tareas preventivas.

El procedimiento tuvo lugar el martes último alrededor de las 11:00 horas, cuando los uniformados realizaban recorridas por distintos sectores de la colonia y observaron vegetales con características similares a la marihuana.

Tras dialogar con la propietaria del inmueble y contar con su autorización, los efectivos procedieron a la extracción de los cuatro plantines.

Posteriormente, se efectuó la consulta con personal de la Delegación de Drogas Peligrosas Pirané, disponiéndose el secuestro de las plantas y las actuaciones correspondientes.

La causa fue documentada y las actuaciones serán remitidas a la Delegación de Drogas Peligrosas Pirané para la continuidad de las diligencias judiciales.