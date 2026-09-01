Nacif: “El PAIPPA es justicia social y un Estado presente junto a las familias productoras”

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó la importancia del Instituto PAIPPA como una herramienta que transforma la vida de los pequeños productores y sus familias, promoviendo el trabajo, la organización comunitaria y el arraigo a la tierra.

“El PAIPPA coloca al productor y a su familia en el centro de su propio desarrollo, reconoce sus capacidades y les brinda las herramientas necesarias para que puedan crecer mediante su trabajo. Su objetivo no es solamente fortalecer la producción, sino también mejorar integralmente la calidad de vida de las familias campesinas”, expresó Nacif.

El jefe comunal recordó que este programa acompaña a las familias que viven en la chacra y trabajan mediante una explotación principalmente familiar. Además, fomenta la formación de grupos, la producción comunitaria y la participación activa en las decisiones relacionadas con el desarrollo de cada comunidad.

“Debemos desterrar la idea de que nuestros productores no pueden resolver sus dificultades o que las respuestas siempre deben llegar desde afuera. Ellos poseen conocimientos, experiencia y un enorme potencial. Con acompañamiento, capacitación y organización pueden construir su propio futuro y permanecer en la tierra que eligieron para desarrollarse”, afirmó el intendente Rafael Nacif.

Finalmente, Nacif destacó que esta política nació de la visión del gobernador de la provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, quien hace 30 años implementó el PAIPPA con el propósito de garantizar justicia social, derechos, igualdad y equidad para todos los formoseños.