Aprehendieron a dos sujetos y recuperaron bienes sustraídos

• El rápido accionar policial y la colaboración de los vecinos permitió esclarecer un hecho delictivo ocurrido en el barrio Santa Rita de esa localidad

Efectivos de la Comisaría Ingeniero Juárez en forma conjunta con personal del Comando Radioeléctrico Operativo de esa localidad, detuvieron a dos sujetos y recuperaron casi la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos.

Durante las primeras horas del lunes, los uniformados acudieron a un requerimiento por un hecho de robo de un Smart TV, secarropas, inodoro y tubo de gas de 10 kilogramos.

Luego de iniciar las actuaciones judiciales correspondientes, los efectivos llevaron adelante distintas tareas investigativas y recabaron datos de interés que permitieron identificar a los presuntos autores del ilícito.

Como resultado, aprehendieron a dos sujetos y secuestraron casi la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos, los cuales fueron reconocidos por el damnificado y posteriormente restituidos.

Ambos detenidos fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la justicia.