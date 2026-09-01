La Policía recuperó cinco vacunos y frustró un abigeato

• La investigación continúa para detener a los responsables

Efectivos de la Sección Unión Escuela, de la Unidad Especial de Asuntos Rurales secuestraron cinco vacunos y evitaron la sustracción de los animales que fueron encontrados atados en una zona boscosa, de un establecimiento rural, jurisdicción de San Martín Dos.

El procedimiento se concretó alrededor de las 15:50 horas de este miércoles, cuando los policías acudieron a un campo, perteneciente a una Comunidad Originaria, ubicado por Ruta Nacional N° 86.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron la presencia de un ternero negro atado a un árbol dentro del establecimiento. Ante esta situación, realizaron una inspección minuciosa del sector y observaron distintos indicios, entre ellos pelos en el alambrado, marcas en postes y rastros de arrastre.

El seguimiento de estas evidencias permitió localizar, a unos metros, en una zona boscosa y dentro de un campo lindante, otros cuatro animales vacunos que también se encontraban atados.

En consecuencia, integrantes de la Comisaría San Martín Dos realizaron las actuaciones procesales y los animales fueron restituidos a sus dueños, tras justificar propiedad.

La investigación continúa tendientes a establecer la identidad de los responsables del hecho.