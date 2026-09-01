Dos detenidos y secuestros por el robo de cables en el barrio San Juan I

• La prevención y el esclarecimiento de los delitos contra la propiedad forman parte de una labor constante, articulada entre las distintas dependencias policiales y la comunidad

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta, llevan adelante una tarea preventiva e investigativa en relación con la sustracción de cables registrados en el barrio San Juan I de esta ciudad, que permitió concretar tres procedimientos judiciales con personas aprehendidas que fueron sorprendidas al momento de la consumación del hecho y secuestraron elementos de interés.

En la primera intervención por el delito de hurto ocurrido en la intersección de la avenida Gendarmería Nacional y calle Ovejero, los policías detuvieron a un hombre y el secuestro preventivo de tramos de cableado.

Posteriormente, los uniformados investigaban un hecho de “Robo por Escalamiento y Estelionato”, ocurrido nuevamente en avenida Gendarmería Nacional y calle Ovejero, donde aprehendieron a un sujeto mientras trepaba y efectuaba cortes sobre el tendido aéreo. En su poder fueron secuestradas herramientas de corte manual y material de cobre, presuntamente destinado a su comercialización ilegal.

Asimismo, en el marco del delito de “Tentativa de Robo”, se intervino en la intersección de la avenida Gendarmería Nacional y avenida Sargento Cabral, también en el barrio San Juan I, profundizándose las tareas investigativas y preventivas sobre este tipo de hechos.

Las causas se encuentran bajo la intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 5 de la Primera Circunscripción Judicial.

Estos resultados reflejan el trabajo permanente que desarrolla la Policía de Formosa mediante recorridas preventivas, intervención inmediata ante situaciones sospechosas y tareas investigativas, especialmente en sectores donde se detectan hechos reiterados de sustracción de cables.



