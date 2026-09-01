La Policía recuperó una motocicleta y detuvo a un hombre

• El procedimiento se realizó en el barrio 8 de Febrero de Comandante Fontana, en el marco de una causa judicial por hurto

Efectivos de la Comisaría Comandante Fontana, secuestraron una motocicleta vinculada a una causa por hurto y detuvieron a un hombre de 26 años que registraba un pedido de detención por el mismo hecho.

El procedimiento se concretó el miércoles, alrededor de las 12:30 horas, cuando efectivos de la guardia y de la brigada investigativa de la comisaría, realizaban recorridas preventivas por calle Manuel Dorrego del barrio 8 de Febrero.

En ese contexto, los policías constataron la presencia de una motocicleta Honda Wave, estacionada sin ocupantes, la cual estaría vinculada a una causa judicial, caratulado “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 5 de la Primera Circunscripción Judicial.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del rodado para las diligencias periciales correspondientes.

Momentos después, identificaron a un hombre y, tras la consulta a la base de datos de la dependencia, se estableció que registraba un pedido de detención vigente en el marco de la misma causa.

Por este motivo, los efectivos procedieron a su detención y traslado hasta la Comisaría, donde fue notificado de su situación legal, quedando a disposición de la Justicia.