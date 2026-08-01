La Policía investiga el fallecimiento de una mujer del barrio 8 de Octubre

El hombre que la había llevado al centro de salud quedó demorado unas horas en sede policial recuperando posteriormente libertad.

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta trabajan en la investigación de un caso donde una mujer, de 45 años, ingresó sin signos vitales al Centro de Salud del barrio 8 de Octubre, de esta ciudad, trasladada en motocicleta por un sujeto.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 22:45 horas, cuando personal del Centro de Salud informó el ingreso de una mujer sin signos vitales.

Según las primeras averiguaciones, un hombre trasladó a la mujer hasta el lugar a bordo de una motocicleta.

Allí profesionales de la salud realizaron las correspondientes tareas de asistencia y pese al esfuerzo constataron que la mujer ya estaba sin signos vitales.

Ante esta situación, efectivos policiales pusieron en conocimiento de lo ocurrido al juez de turno, quien dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes y la intervención del personal de Policía Científica, a fin de documentar y preservar los elementos de interés para la investigación.

Asimismo, personal del Cuerpo de Bomberos realizó el traslado del cuerpo hasta la Morgue Judicial, para la autopsia correspondiente a fin de establecer las causas del fallecimiento.

En el marco de la investigación, y conforme lo ordenado por el juez competente, el hombre que trasladó a la mujer quedó demorado, mientras se procura determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias del hecho.

Luego de haberse recepcionado declaraciones testimoniales con relación al caso a los vecinos y familiares de la víctima, el Juez de Instrucción y Correccional N° 4, ordenó que se le notifique la libertad al hombre demorado ante las primeras averiguaciones, debido a que el forense judicial determino la causal de muerte de la víctima como muerte natural, sin hallarse rastros de violencia sobre el cuerpo, como así también se inició expediente judicial por el caso

Por otra parte, se entregó el cuerpo de la fallecida a sus familiares para exequias.