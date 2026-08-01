Clorinda: La Policía investiga un confuso episodio con arma de fuego

• Los delincuentes efectuaron un disparo contra la camioneta de la víctima, que afortunadamente resultó ilesa

Efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales, dependiente de la Unidad Regional Tres, intervinieron ante un confuso episodio con uso de arma de fuego, ocurrido en el barrio 742 Viviendas de la ciudad de Clorinda.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, entre los pasillos de la manzana 30 y 36 del mencionado barrio, en la ciudad de Clorinda.

El episodio tuvo como víctima a un hombre de 63 años, quien manifestó que fue interceptado por un sujeto que portaba un arma de fuego, aparentemente calibre 38.

Según relató, el individuo efectuó un disparo con el arma de fuego, aunque afortunadamente no logró alcanzarlo. El proyectil impactó en el cobertor de plástico de la cajuela de su camioneta, que se encontraba estacionada a unos 20 metros de su domicilio.

Tras efectuar el disparo, el presunto autor se dio a la fuga junto a otro sujeto que lo aguardaba a bordo de una motocicleta en inmediaciones del lugar, desconociéndose los motivos del hecho.

Ante lo ocurrido, se solicitó la presencia de efectivos de la Delegación Policía Científica, quienes realizaron una inspección ocular y las diligencias periciales correspondientes, entre ellas la toma de muestras y documentación fotográfica, con el objetivo de reunir elementos de interés para el esclarecimiento del hecho.

La investigación continúa con intervención de la Justicia, mientras los efectivos policiales trabajan en la identificación y aprehensión de los presuntos responsables.