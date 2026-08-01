Rápida intervención policial permitió frustrar dos intentos de ingreso a viviendas del barrio San Andrés II

• Los procedimientos se concretaron gracias a la colaboración de los vecinos y sus cámaras de seguridad

Efectivos de la fuerza provincial demoraron a un hombre de 34 años que fue detectado por las cámaras de seguridad mientras ingresaba a una propiedad, gracias a la inmediata intervención se evitó un hecho delictivo.

Los hechos ocurrieron este martes por la mañana cuando personal de la Subcomisaria Oficial Principal Gustavo Ramon Bini del barrio Colluccio verificaron un requerimiento por un hombre que ingreso a una vivienda del barrio San Andrés II.

En el lugar, los integrantes de la Zona VII del Comando Radioeléctrico Policial demoraron a un hombre de 34 años, ya que el propietario de la vivienda observó a través de sus cámaras de seguridad que este intentaba desconectarlas y recorría el lugar para sustraer elementos que se encontraban allí.

La rápida respuesta permitió frustrar el ilícito y proceder a la aprehensión del involucrado.

Posteriormente, los investigadores tomaron conocimiento de un segundo hecho de similares características, ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Vicente Posadas del mismo barrio, donde el propietario manifestó haber observado, mediante sus cámaras de seguridad, al mismo sujeto ingresando a su casa quinta y desconectando el sistema de videovigilancia, sin lograr sustraer elementos.

En ambos lugares se realizaron las correspondientes actas de constatación, con intervención de Policía Científica, quien efectuó el levantamiento de las secuencias fílmicas. Asimismo, se recepcionaron las denuncias de los damnificados.

Finalmente, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Magistratura interviniente.

El procedimiento destaca la respuesta inmediata ante el requerimiento ciudadano, la eficacia del accionar policial y el trabajo coordinado entre las distintas dependencias, que permitió frustrar dos hechos delictivos.







