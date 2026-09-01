Detuvieron a dos personas con pedidos de captura vigente

• Los procedimientos se concretaron en la localidad de Ibarreta y en el barrio Fray Salvador Gurrieri de esta ciudad, durante tareas de prevención

Efectivos de la Policía de la Provincia de Formosa concretaron dos procedimientos que permitieron detener a una mujer y a un hombre que registraban pedidos de captura vigentes, requeridos por la Justicia Provincial.

El primer procedimiento se registró este martes, alrededor de las 02:35 horas, en el barrio Fray Salvador Gurrieri, cuando efectivos del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR), demoraron a un hombre y al consultar sus datos en el Sistema de Informática Policial, constataron que registraba un pedido de captura dispuesto por la Cámara Primera en lo Criminal, en el marco de una causa por “Robo agravado”.

La segunda intervención se llevó a cabo en la jornada del martes, cuando integrantes de la Comisaría Ibarreta, realizaban un patrullaje preventivo y en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y 9 de Julio, identificaron a un grupo de personas que se desplazaban en dos camionetas con acoplados, transportando sillitas y reposeras destinadas a su comercialización.

Durante ese trabajo, los uniformados realizaron las consultas correspondientes a través de la Dirección General de Informática y se estableció que una mujer de 25 años registraba pedido de captura dispuesto por la Justicia Provincial en el marco de una causa judicial caratulada “Amenazas”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 1 de la Provincia de Formosa.

Ante ambas situaciones, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones correspondientes, quedando a disposición de la Justicia.