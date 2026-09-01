La Policía detuvo a una mujer y recuperó prendas de vestir sustraídas de una vivienda

La sospechosa fue localizada en el barrio Libertad con los elementos denunciados como sustraídos

Efectivos del Comando de Patrulla Zona Dos de Clorinda detuvo a una mujer y recuperaron prendas de vestir sustraídas de una vivienda del barrio El Porteño.

El procedimiento se concretó durante la tarde del miércoles, luego de que efectivos policiales tomaran conocimiento, a través de la línea ECO-911, sobre la sustracción de prendas de vestir de un domicilio. La damnificada también informó que la presunta autora se desplazaba por inmediaciones del barrio Libertad.

De inmediato, los uniformados se trasladaron hasta el sector y, con la colaboración de vecinos que aportaron datos de interés, localizaron a la sospechosa en calle San Juan casi Los Andes, donde fue detenida. En su poder tenía una bolsa que contenía las prendas denunciadas como sustraídas.

Policía Científica documentó el secuestro de los elementos, que posteriormente fueron reconocidos en sede policial por la damnificada como de su propiedad y restituidos conforme a las directivas impartidas por la autoridad judicial interviniente.

La mujer detenida fue trasladada hasta la dependencia policial, notificada de su situación legal, quedando a disposición de la Justicia.