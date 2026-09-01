La Policía aprehendió a cuatro hombres por causar molestias en la vía pública

• Fue en diferentes procedimientos realizados en los barrios Vial y San Francisco, de esta ciudad

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera, en dos intervenciones, detuvieron a cuatro sujetos que se encontraban ocasionando molestias a vecinos que solicitaron la presencia policial.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 20:00 horas del miércoles, cuando los uniformados se constituyeron hasta la intersección de calle Francisco Bosch y la ciclovía, del barrio Vial, de esta ciudad.

Allí, constataron la presencia de tres hombres que ocasionaban molestias a los vecinos, por lo que fueron demorados.

Luego, los policías acudieron a otro requerimiento en la calle Arenales al 900 del barrio San Francisco, de esta ciudad, donde detuvieron a un sujeto que dormía en la vía pública y también ocasionaba molestias a los vecinos.

En ambas intervenciones, los cuatro hombres fueron aprehendidos y trasladados hasta la comisaría donde se notificaron de distintas contravenciones por infracciones al Código de Faltas de la Provincia de Formosa.