La Policía detuvo a un hombre y recuperó tres animales vacunos sustraídos

• Los semovientes fueron hallados en un sector boscoso de la zona fronteriza con la República del Paraguay y serán restituidos a sus propietarios

Efectivos policiales del Destacamento Río Muerto, dependiente de la Delegación Unidad Regional Siete, esclarecieron un hecho de abigeato tras detener a uno de los sospechosos y recuperar tres animales vacunos sustraídos.

La intervención se inició a partir de la denuncia de uno de los damnificados, quien manifestó que dos sujetos habrían sustraído tres animales vacunos y posteriormente los habrían comercializado en una zona fronteriza con la República del Paraguay.

Ante esta situación, se inició una causa judicial por el delito de “Abigeato Calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, y se desplegaron tareas investigativas para esclarecer el hecho.

En ese marco, los efectivos lograron identificar y detener a uno de los sospechosos, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Asimismo, durante el mediodía del miércoles, como resultado de los trabajos de campo realizados en la zona, los policías localizaron los tres animales vacunos en un sector boscoso próximo a la frontera con la República del Paraguay, donde fueron secuestrados preventivamente.

La autoridad judicial interviniente fue informada de lo actuado y dispuso que, previo cumplimiento de las formalidades legales correspondientes, los semovientes sean restituidos a sus respectivos propietarios.

En tanto, continúan las tareas investigativas para dar con el segundo sospechoso, quien se habría dirigido hacia el vecino país, a fin de lograr el total esclarecimiento del hecho.