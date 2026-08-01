La Policía detuvo a un hombre y secuestró elementos en una causa por abigeato

• La investigación permitió establecer la sustracción de cuatro animales vacunos e identificar a los presuntos responsables del hecho

Efectivos de la Sección Unidad Especial de Asuntos Rurales La Frontera detuvieron a un hombre y secuestraron un ensillado, un equino, un arma blanca y un teléfono celular, en el marco de una investigación por un hecho de abigeato ocurrido en un establecimiento ganadero de la zona.

La investigación se inició el domingo último, tras conocerse la sustracción de cuatro animales bovinos de un establecimiento rural.

Durante las tareas realizadas, los policías constataron indicios que permitieron establecer el recorrido efectuado por los animales luego de haber sido retirados del lugar.

Los efectivos siguieron las huellas a través de distintos campos y establecimientos rurales, recorriendo varios kilómetros, mientras reunían elementos de interés para esclarecer el ilícito.

Como resultado de las tareas investigativas y de inteligencia, se logró identificar a los presuntos involucrados en la sustracción de los animales y establecer que parte del producto cárnico habría sido comercializado en distintos puntos de la zona.

En el marco de la causa, los policías detuvieron a uno de los investigados y secuestraron un ensillado, un equino, un arma blanca y un teléfono celular, elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia.

Las actuaciones continúan con intervención de la autoridad judicial competente, mientras prosiguen las tareas investigativas para esclarecer completamente el hecho y determinar la responsabilidad de las demás personas involucradas.