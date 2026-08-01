Ibarreta: La Policía detuvo a dos hombres y esclareció dos hechos delictivos

• Los procedimientos permitieron recuperar herramientas de construcción y una motosierra

Efectivos de la Comisaría Ibarreta, en forma conjunta con integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Delegación Unidad Regional Cinco, llevaron adelante una serie de tareas investigativas que permitieron esclarecer dos hechos delictivos ocurridos en los barrios Centro y 8 de Diciembre de esa localidad.

La investigación se inició a partir de la denuncia por la sustracción de varias herramientas de construcción y una motosierra. Con la información reunida, el aporte de vecinos y distintas diligencias realizadas por los investigadores, se logró identificar a los presuntos autores.

Durante la mañana del lunes, efectivos de la Comisaría Ibarreta detuvieron a un hombre en inmediaciones de viviendas en construcción, quien se encontraba ofreciendo las herramientas sustraídas.

Los elementos fueron recuperados y el sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial, donde fue notificado de su situación legal.

En otro procedimiento, los uniformados realizaron un allanamiento en un complejo de alquileres ubicado en el barrio Centro, donde demoraron a otro hombre sindicado como presunto autor de la sustracción de una motosierra.

En el marco de la investigación, el aporte de vecinos resultó fundamental, ya que permitió obtener captaciones fílmicas que contribuyeron al esclarecimiento del hecho, que posibilitaron recuperar la herramienta sustraída, que fue formalmente secuestrada.

Ambos hombres, quienes registrarían frondosos antecedentes, quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Provincial, al igual que los elementos recuperados, vinculados a las respectivas causas judiciales.