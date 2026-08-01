Equipos de salud del interior continúan reforzando conocimientos

Para optimizar el cuidado integral durante el embarazo y la primera infancia, dos nuevas capacitaciones se desarrollaron en el distrito sanitario III.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria y la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, sigue con el ciclo de capacitaciones destinadas a los equipos de los hospitales y centros de salud de la provincia, con el objetivo de fortalecer la atención integral de las personas gestantes, el binomio madre-hijo, y las niñas y niños durante la primera infancia.

En ese marco, se llevó adelante dos nuevas jornadas de formación que alcanzaron al Hospital Distrital de Ibarreta y al Hospital de Subteniente Perín, donde el personal de salud participó de capacitaciones orientadas a actualizar y profundizar conocimientos vinculados con la atención prenatal y la valoración nutricional materno-infantil.

“Como se viene haciendo, el propósito de este trabajo delineado desde el Gobierno de la provincia, que va recorriendo los distintos efectores, principalmente del interior, es seguir acentuando las estrategias de cuidado, atención y acompañamiento a las embarazadas, además de todo lo relacionado con la nutrición durante la primera infancia”, señaló el subsecretario de Medicina Sanitaria, bioquímico Marcelo Cañete.

Durante los encuentros en Ibarreta y en Subteniente Perín, se repasaron las competencias que corresponden a cada efector sanitario dentro del circuito de atención de la embarazada, de acuerdo con el nivel de atención al que pertenece. En ese sentido, se hizo especial hincapié en las pautas que deben seguirse desde el primer nivel de atención y en los criterios para determinar cuándo corresponde realizar la derivación al segundo nivel.

Fortalecer la atención prenatal

Al respecto, Cañete explicó que estos contenidos permiten “fortalecer el trabajo que realizan diariamente los equipos de salud y, fundamentalmente, que cada efector tenga en claro cuál es su responsabilidad dentro del circuito de atención, para garantizar un seguimiento adecuado y oportuno de cada embarazo”.

Asimismo, se actualizaron conceptos relacionados con la valoración nutricional de las personas gestantes y de los bebés, y el uso de las herramientas necesarias para identificar de manera temprana distintas situaciones de riesgo nutricional.

Para ello, los profesionales se refirieron específicamente al control antropométrico durante el embarazo, la detección de situaciones de riesgo a partir del índice de masa corporal y tiempo de gestación, y la importancia de brindar recomendaciones oportunas sobre alimentación saludable, teniendo siempre en cuenta los alimentos disponibles.

“Porque es muy importante proponer los alimentos que están al alcance y son de más fácil acceso para cada familia y cada comunidad, porque de esa manera es posible lograr que esos consejos brindados sean realmente posibles de ponerse en práctica y sostenerse”, afirmó.

Monitoreo a las infancias

Otro de los ejes abordados fue la evaluación antropométrica de las niñas y los niños. En este punto, se revisaron las técnicas adecuadas para realizar las mediciones y la importancia de efectuar un registro preciso de los datos obtenidos, elementos esenciales para arribar a diagnósticos nutricionales oportunos, a fin de determinar aquellas situaciones que requieren de un seguimiento o intervención del equipo de salud.

Salud sexual y reproductiva

La jornada también permitió reforzar conocimientos relacionados con la consejería en salud sexual, procreación responsable, planificación familiar, métodos anticonceptivos disponibles gratuitamente en el sistema público provincial y prevención de las infecciones de transmisión sexual.

“Todas estas capacitaciones forman parte de una estrategia integral, porque la atención de la salud materno-infantil no se limita al embarazo, sino que también incluye el acceso a información, consejería y herramientas para que las personas puedan tomar decisiones cuidadas y responsables sobre su salud sexual y reproductiva”, sostuvo.

Para cerrar, Cañete dio a conocer que estas mismas actividades seguirán en los próximos días en el distrito sanitario IV “comenzando en las localidades de Misión Tacaaglé y General Belgrano”.

Y valoró, una vez más, las políticas públicas en salud promovidas por el gobernador Gildo Insfrán, entre las cuales se sostiene la formación permanente de los equipos sanitarios para el fortalecimiento continuo de la red de salud en todo el territorio, a fin de garantizar una atención integral, gratuita y de calidad a la población.



