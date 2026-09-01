El municipio realizó ripio de 200 metros de una arteria principal del barrio Liborsi

Las cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública llevaron adelante este viernes tareas de enripiado de una de las principales calles del barrio Liborsi que se complementó con trabajos de perfilado, cuneteo, relleno, compactación, limpieza.

Las tareas se desarrollan de manera progresiva y contemplan estabilizado granular, movimiento de suelo, cuneteo y otras intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de circulación y el drenaje urbano. En algunos sectores, los trabajos se realizan mediante acciones coordinadas entre el Municipio y los vecinos.

En este marco, actualmente se ejecutan tareas sobre la calle Juan José Silva, en el barrio Liborsi, donde se lleva adelante un estabilizado granular sobre aproximadamente 200 metros lineales. La intervención se realiza mediante un trabajo conjunto entre el Municipio y vecinos del sector, bajo la modalidad de financiamiento compartido.

Por su parte, el Municipio aporta la maquinaria, el personal técnico y operativo, además de ejecutar los trabajos preliminares de movimiento y preparación del suelo. La intervención también contempla tareas complementarias de cuneteo y la construcción de cruces de calle.

“Es un trabajo importante que estamos empleando hoy desde el municipio, sobre todo ante el contexto económico de desfinanciamiento que viene ya de nivel nacional, que no coparticipa mucho impuesto, por ejemplo, el de combustible. Eso impacta directamente a la banca de la provincia y por extensión a lo que es los recursos municipales”, afirmó el director de Mantenimiento de la Vía Pública, Ing. Hernán Delgado.

“En este sentido, nosotros tenemos una gran tarea de siempre trabajar en conjunto con los vecinos, ya sea con el aporte, el pago de los tributos municipales, como así también en este caso, como estamos haciendo con el aporte directo a los vecinos, que por ahí compran unos materiales para hacer ya sea un ripio. En algunos casos se hace financiamiento compartido, como se llama esta modalidad. También se puede hacer pavimento y otros trabajos”, agregó.

Desde el área municipal explicaron que este tipo de acciones forman parte de una modalidad de trabajo conjunto con la comunidad, que permite avanzar con distintas obras a partir de la articulación de recursos. En este sentido, señalaron que existen experiencias de financiamiento compartido para la ejecución de trabajos de ripio, pavimento y otras mejoras de infraestructura.

Además del mantenimiento vial, el Municipio sostiene una planificación permanente de obras vinculadas al drenaje urbano, con intervenciones en canales y sistemas de escurrimiento de diferentes sectores de la ciudad.

A estas intervenciones se suman trabajos en el canal del barrio 20 de Julio y en distintos sectores de la zona norte, entre ellos el canal del barrio Namqom y el sistema de drenaje que brinda servicio a los barrios San Antonio y San Andrés II.

De esta manera, el Municipio mantiene una planificación progresiva de obras y tareas de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, priorizando las necesidades detectadas en cada sector y articulando acciones con los vecinos para avanzar en el mejoramiento de la infraestructura urbana.



