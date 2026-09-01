La Policía detuvo a tres hombres con causas pendientes ante la Justicia

• Fue el marco de investigaciones y patrullajes preventivos realizados en distintos sectores de la ciudad

La Policía de la Provincia de Formosa, a través de distintas dependencias, concretó la detención de tres hombres que registraban requerimientos judiciales vigentes, uno de ellos era buscado por múltiples causas, entre ellas “lesiones graves, amenazas con arma de fuego y robo en contexto de violencia de género”, los otros dos registraban pedidos de captura por tentativa de “hurto” y “robo”.

El primer procedimiento se concretó durante la jornada del lunes los efectivos, cuando efectivos de la Delegación D-2 “8 de Octubre” del Departamento Informaciones Policiales, detuvieron por calle Güemes, en el barrio San Pedro, a un hombre de 26 años, vinculado a una investigación iniciada a partir de una serie de hechos ocurridos durante un fin de semana en el barrio República Argentina.

La segunda intervención se realizó este martes, alrededor de las 22:30 horas, cuando personal del Cuerpo Policía Montada realizaba recorridas preventivas por el barrio Procrear, en inmediaciones de las calles Italia y Avellaneda y detuvieron a un hombre que registraba pedido de captura en una causa por “Hurto en Grado de Tentativa”.

Finalmente, el miércoles, alrededor de las 10:20 horas, durante patrullajes preventivos realizados en el barrio Lisbel Rivira, frente a la manzana “J”, identificaron a un hombre de 27 años y, tras consultar sus datos en el sistema policial, constataron que registraba un pedido de captura en una causa por “Robo”.

En todos los casos, los tres sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.