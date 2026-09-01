Despiste sobre la Ruta Provincial Nº 9 dejó una víctima fatal

• La víctima fue identificada como Carlos Ramón Sosa

Un hombre de 31 años perdió la vida, tras despistar con su automóvil Chevrolet Prisma, sobre la Ruta Provincial Nº 9, a unos siete kilómetros de la localidad de Villa Escolar.

El miércoles último, minutos después de las 18:30 horas, efectivos de la Subcomisaría local tomaron conocimiento sobre un despiste con persona atrapada ocurrido sobre la mencionada ruta provincial, camino a la Colonia Kilómetro 100.

Allí, los policías hallaron el rodado, con importantes daños en su estructura y debajo del mismo, encontraron al hombre.

De inmediato se hizo presente persona de salud del nosocomio local, cuyos profesionales informaron que la víctima no presentaba signos vitales.

El caso fue puesto en conocimiento al Juez de Instrucción y Correccional Dr. Guillermo Omar Caballero, quien direccionó el procedimiento.

En consecuencia, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica quienes documentaron fotográficamente el lugar.

Por otra parte, integrantes del Cuerpo de Bomberos trasladaron el cuerpo de la víctima hasta la morgue judicial para correspondiente autopsia y posterior entrega a los familiares para exequias.

Por el hecho, se inició un expediente judicial y todo quedó a disposición de la justicia.