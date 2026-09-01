Recuperaron motocicletas y detuvieron a cuatro hombres

• Las intervenciones se concretaron en esta ciudad y el interior provincial

Efectivos de la fuerza provincial recuperaron cuatro motocicletas y detuvieron a dos sujetos implicados en los ilícitos y otros dos que registraban causas pendientes ante la justicia, en el marco de tareas preventivas e investigativas.

El primer procedimiento se realizó en la noche del martes, en calle Estanislao del Campo y Francisco Bosch del barrio Villa Lourdes, donde efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, secuestraron una motocicleta Keller de 110 cilindradas, denunciada como sustraída.

En otra intervención, los investigadores recuperaron una motocicleta Motomel C 100 DLX, en el barrio Parque Industrial, denunciada como sustraída por un empleado de una empresa constructora ubicada en el mencionado conglomerado.

Por otra parte, en la madrugada del miércoles, efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Dos, sorprendieron a un hombre de 22 años en el barrio San Martín, cuando manipulaba una camioneta estacionada, quien, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga a bordo de una motocicleta tipo 110 cilindradas, pero fue rápidamente interceptado.

Durante la verificación, se estableció que dicho rodado fue sustraído horas antes en el barrio Juan Manuel de Rosas.

En otro procedimiento, alrededor de las 15:00 horas de este miércoles, cuando integrantes del Destacamento Río Muerto, dependiente de la Delegación Unidad Regional Siete, demoraron a un hombre y secuestraron una motocicleta Yamaha XTZ 125 cilindradas, cuya numeración de motor registraba pedido de secuestro en una causa por “hurto”, registro de la Comisaría Ingeniero Juárez.

En continuidad con las tareas investigativas realizada en el barrio Divino Niño, los integrantes de la Sección Robos y Hurtos, detuvieron a un hombre sobre quien pesaba pedido de captura por el delito de “robo en grado de tentativa”.

Por último, durante el Operativo Seguridad Ciudadana desarrollado en el barrio Vial, efectivos de la misma sección realizaron la identificación de personas y detectaron a otro hombre que registraba un pedido de captura por el delito de “violación de domicilio”.

En todos los casos, detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de Justicia. (Con foto)











