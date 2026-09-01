La Policía recuperó tres motocicletas y se detuvo a los presuntos autores

Los procedimientos se concretaron en los barrios Eva Perón, República Argentina y 7 de Mayo

Efectivos de la fuerza provincial concretaron procedimientos que permitieron recuperar una Zanella ZB, Motomel Blitz y Honda Wave, además detuvieron a los presuntos autores.

El primer procedimiento se originó durante la mañana del jueves, por efectivos de la Brigada Investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, cuando constataron la sustracción de una motocicleta Zanella ZB de 110 cilindradas, que se encontraba a inmediaciones de la EPES N.º 30, ubicada en el barrio Eva Perón y los policías desplegaron las tareas investigativas para esclarecer el hecho.

Alrededor de las 12:45 horas, en inmediaciones de la manzana 67 del barrio Eva Perón, los efectivos detuvieron a un joven de 18 años que se desplazaba en la motocicleta denunciada como sustraída.

La segunda intervención se concretó el mismo día, alrededor de las 14:50 horas, cuando los investigadores, realizaban recorridas por calles internas del barrio 7 de Mayo, en el marco de una investigación por la sustracción de una motocicleta Motomel Blitz de 110 cilindradas, la cual fue localizada en el barrio 7 de Mayo, como así también identificaron y detuvieron al autor del hecho.

Por último, este jueves personal de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída y, en continuidad con la investigación, detuvieron a un joven de 21 años durante un allanamiento realizado en el barrio República Argentina.

En el lugar se secuestraron herramientas de mano utilizadas habitualmente para el armado y desarme de vehículos, entre ellas llaves de boca, destornilladores, amoladora, taladro, pulidora, tenaza, alicates, llaves de fuerza, sierra de mano, barretas y otros elementos.

Asimismo, se halló una llave de fabricación casera tipo “T”, comúnmente denominada ganzúa, elemento utilizado para vulnerar tambores de encendido de motocicletas.

Durante la inspección también se encontró sustancia vegetal picada y cigarrillos de fabricación casera. Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizó la prueba de orientación química, que arrojó resultado positivo para marihuana.

Al verificar los datos del detenido en el sistema informática policial, se constató además que registraba un pedido de detención, en el marco de una causa por lesiones graves calificadas en contexto de género, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial.

Por el hallazgo de la sustancia estupefaciente se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, iniciándose una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

En todos los casos, los detenidos fueron notificados de sus situaciones procesales y a disposición de la Justicia, en tanto las motocicletas fueron trasladadas hasta la dependencia policial.



