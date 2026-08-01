La Junta Evaluadora de Discapacidad realizó un nuevo operativo en Pozo del Tigre

La intervención territorial permitió avanzar con trámites para el Certificado Único de Discapacidad y brindar asesoramiento sobre los derechos y beneficios asociados a este documento.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Junta Evaluadora de Discapacidad, concretó un nuevo operativo territorial en Pozo del Tigre, destinado a la realización de trámites vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La actividad se desarrolló el viernes 11 de septiembre en las instalaciones del Hospital de esa localidad, donde, en su modalidad itinerante, la Junta Evaluadora articuló acciones con el nosocomio y la Municipalidad local.

“Se efectuaron trámites de inicio y renovaciones del Certificado Único de Discapacidad. Fue una jornada muy productiva, que alcanzó a 24 titulares de derechos”, señaló la directora de la Junta Evaluadora de Discapacidad, la licenciada Lis Yanacón.

Asimismo, indicó que se brindó “el asesoramiento correspondiente sobre los beneficios de este documento gratuito, que tiene validez en todo el territorio argentino y certifica la discapacidad de una persona, permitiéndole acceder a los derechos, beneficios y prestaciones que otorga el Estado”.

Fundamentó la relevancia de dicho instrumento, asegurando que “estamos viviendo una época muy cruel en relación a las políticas de ajuste y de restricciones impuestas por el Gobierno del presidente Javier Milei, que vienen perjudicando al pueblo y, sobre todo, a quienes tienen alguna condición de discapacidad”, remarcó la licenciada.

En contraposición a esas medidas completamente hostiles, Yanacón distinguió que, en Formosa, el Gobierno de Gido Insfrán “continúa promoviendo el resguardo de los derechos de las personas vulnerables, sosteniendo con esfuerzo y un gran sentido de equidad y justicia social, las políticas sanitarias que están plenamente a su favor”.

Hizo notar que, en ese marco, que el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Junta Evaluadora de Discapacidad, complementado con otros dispositivos establecidos desde el Gobierno provincial “llevan a cabo múltiples acciones, de forma articulada, interdisciplinaria, interinstitucional e integral, para seguir mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad”.

Finalmente, agradeció la predisposición del director del Hospital de Pozo del Tigre, el doctor Alexis Bedoya, y a las autoridades del Municipio de la localidad “por la predisposición y el lindo trabajo articulado”.

Y destacó que la Junta Evaluadora “viene haciendo este trabajo territorial de manera permanentemente a lo largo del año, de acuerdo a una planificación que nos permite llegar a las distintas localidades del interior”.



