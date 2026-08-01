30º aniversario del PAIPPA: “Ha marcado un antes y un después en la producción formoseña”

El próximo martes 15 de septiembre se conmemoran los 30 años de la creación del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA).

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco, puso en valor “el crecimiento” que han experimentado los pequeños productores formoseños a partir de la puesta en marcha de esa política revolucionaria que fuera lanzada por el gobernador Gildo Insfrán en 1996.

“Lo vemos en el caso de lo que es ganado mayor, cuando realizamos las ferias ganaderas paipperas con diferentes asociaciones de productores en el interior provincial, con el excelente precio regional que tienen, así como en la capacidad de ellos mismos de financiar su hacienda”, subrayó.

En declaraciones recabadas por AGENFOR, el funcionario destacó “el importante instrumento que es el Fondo Fiduciario”, resaltando “la decisión estratégica” del gobernador Insfrán de “poner a disposición de los productores estos créditos que les han permitido vender muy bien”.

A su vez, haciendo referencia al próximo 30º aniversario del PAIPPA, remarcó que “ha marcado un antes y un después en la producción formoseña”. “Hace muchos años que venimos trabajando con ellos y vemos el crecimiento que han tenido –remarcó-. El productor antes iba a caballo o con una motito a estos remates y hoy ya aparece con una camioneta y su tráiler. Y realmente esperan estos eventos de comercialización que organizamos en conjunto con el Ministerio de la Producción y Ambiente”.

En este contexto, hizo notar que “septiembre es un mes con mucha actividad” por lo enunciado anteriormente, adelantando que la actividad continuará en el mismo sentido en octubre: “Seguiremos con nuestras ferias ganaderas en el interior provincial y las ferias francas también en la Capital, con más ventas de chivitos paipperos”.

Según anticipó, se vendrán ferias ganaderas en Laguna Blanca y Puerto Irigoyen, prosiguiendo en noviembre y diciembre con comercializaciones en Fortín Lugones y Pozo del Tigre, así como en Las Lomitas.



